Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Sina (l.) und Bambi sind aufgewühlt, als ihr Date abermals platzt, weil offenbar Baris' Bulli geklaut wurde. (cg/spot)

SpotOn News | 18.02.2025, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" versucht Lale, mit ihren Entzugserscheinungen klarzukommen. Bambi ist in "Unter uns" geschockt, als Baris' Bulli vor seiner Werkstatt geklaut wird. In "Alles was zählt" findet Charlie dank Leyla ihre Begeisterung für den Eissport wieder.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Svenja, Arthur, Bella und Till haben Angst, dass Svenja das Sorgerecht verliert, nachdem Noah Anzeige gegen Till erstattet hat. Arthur bittet seine Anwältin um Hilfe und versucht gleichzeitig, Noah davon zu überzeugen, die Anzeige zurückzuziehen – jedoch ohne Erfolg. Bella ist beeindruckt, wie sehr sich ihr Vater einsetzt. Währenddessen setzen Noah die Visionen von Till immer mehr zu. Er versucht dennoch, unbeschwert zu wirken, und lehnt psychologische Hilfe ab. Doch als er einen Jugendlichen attackiert, weil er ihn fälschlicherweise für Till hält, wird ihm klar, dass er so nicht weitermachen kann.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lale kämpft mit Entzugserscheinungen und ist verzweifelt, weil sie Michael als Arzt verlieren wird. Obwohl es ihr schlecht geht, will sie Miro und dessen Beziehung zu Greta nicht erneut belasten. Als Maxi ihre Symptome bemerkt und sie darauf anspricht, blockt Lale sofort ab. Maxi ist hin- und hergerissen, wie sie mit Henrys Lügen umgehen soll, und übernachtet schließlich im Hotel. Werner versucht, sie aufzumuntern, doch Maxi kann sich ihm nicht anvertrauen. Am nächsten Tag zieht es sie zum Wunschbrunnen, wo sie unerwartet auf Henry trifft. Entschlossen stellt sie ihn zur Rede: Warum hat er ihr das angetan?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Bambi Baris' Bulli repariert hat, wird das Fahrzeug direkt vor seiner Werkstatt gestohlen. Wie soll er das seinem Besitzer erklären? Währenddessen setzen Ringo und Ute alles daran, Benedikt aus Patrizias Einfluss zu befreien – bis es zu einer dramatischen Wendung kommt. Unterdessen entdeckt Tobias, dass Leo wichtige Dokumente zerrissen und in der Wohnung verteilt hat, und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Durch Leyla wird Charlies Leidenschaft für den Eissport neu entfacht. Doch sein Traum, wieder professionell auf dem Eis zu stehen, platzt abrupt. Um ihn aufzumuntern, stellt Lucie in Aussicht, dass er bald seine neue Partnerin kennenlernen wird – doch diese ist gar nicht vor Ort. Währenddessen gibt Ingo Jenny Halt, die weiterhin Abstand zu ihrer Mutter braucht, ohne zu ahnen, dass Simone inzwischen beschlossen hat, Ingo nachzureisen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zoe glaubt, dass sie ihrem Ziel näherkommt: Sie ist überzeugt, John und sein Mauerwerk bald loszuwerden. Doch könnte Gerner ihre Pläne noch durchkreuzen? Währenddessen ist Flo verwirrt über ihre eigenen Gefühle. Könnte sie mehr als nur Freundschaft für Jonas empfinden? Auch Jonas spürt, dass Flo etwas beschäftigt.