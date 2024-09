Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Lars hat bei Maren einen nostalgischen Moment. (cg/spot)

SpotOn News | 10.09.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" hat Leyla einen Zusammenbruch. Easy stürzt sich in "Unter uns" in die Ermittlungen um Charlottes Tod. In "GZSZ" gerät Maren bei einer Familienfeier unter Stress.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leyla erliegt der Versuchung, als ihr im Club Drogen angeboten werden. Als sie bemerkt, dass immer mehr Follower ihr den Rücken kehren, greift sie zu einer Pille. Unter deren Einfluss möchte sie die nächste Mutprobe angehen, bricht jedoch stattdessen mit Herzproblemen zusammen! Gunter organisiert einen offiziellen Abschied für Carla im "Carlas", hofft aber insgeheim, dass sie ihre Entscheidung noch überdenkt. Doch Carla bleibt standhaft: Ihre Zeit im "Carlas" ist endgültig vorbei!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Markus schlägt Katja vor, eine Zusammenarbeit zwischen ihrem Weingut und dem "Fürstenhof" zu starten. Katja stimmt zu, und auch Werner ist schnell begeistert, doch Christoph ist dagegen. Katja ist daraufhin enttäuscht und gesteht Greta, dass sie manchmal überlegt, ob sie vielleicht selbst für die schwierige Lage des Weinguts verantwortlich ist. Als Markus Christoph zur Rede stellt, eskaliert das Gespräch. Werner will den Vorfall mit dem Shuttle zu Eriks Erleichterung vergessen, hat aber eine Aufgabe für ihn: Erik soll sich um einen VIP-Gast kümmern, der eine Tarantel als Haustier hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta wird angesichts Kassandras traurigem Schicksal bewusst, wie viel Glück sie mit Theo hat, und die Romantik übermannt sie. Stella muss sich etwas einfallen lassen, als Easy sich intensiv mit den Ermittlungen zu Charlottes Tod beschäftigt. Notgedrungen nutzt sie das Vertrauen ihrer Freunde zu ihrem Vorteil. Vivien und Tobias wollen David in ihre Patchworkfamilie integrieren – doch ihre Entscheidung hat unerwartete Konsequenzen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle ringt mit einer schwierigen Entscheidung. Auf Drängen von Hanna gibt Kilian den Zieglers mehr Informationen preis, als ihm lieb ist. Doch Lucie ist damit noch nicht zufrieden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren und Michi laden die gesamte Familie zu einer Feier ein. Beim gemeinsamen Line Dance sind schließlich alle integriert und haben Spaß. Doch einer von ihnen übertreibt es mit dem Familiengefühl. Carlos und Zoe finden eine gemeinsame Basis. Zoe bietet ihm sogar an, ihre Kontakte in der Baubranche zu nutzen. Doch Carlos erkennt die unterschwelligen Botschaften und möchte dem ehrlichen Weg treu bleiben, auch wenn dieser steinig ist.