Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Carla muss enttäuscht feststellen, dass Michael nur nach Deutschland gereist ist, um das Westerndorf zu promoten. (cg/spot)

SpotOn News | 19.02.2025, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" muss Carla feststellen, dass Michael nur nach Deutschland gereist ist, um das Westerndorf zu promoten. Theo ist in "Unter uns" froh, dass Britta seine Scheinehe mit Cecilia akzeptiert. In "GZSZ" traut sich Flo nicht, Jonas von ihren verwirrenden Gefühlen zu erzählen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla muss enttäuscht feststellen, dass Michael nur nach Deutschland gekommen ist, um Werbung für das Westerndorf zu machen – und nicht ihretwegen. Valerie ist schockiert, als Julius die vereinbarte Kontaktpause tatsächlich einhält. Dafür lenkt Simon sie erfolgreich ab und sorgt für einen entspannten Moment. Dann überrascht Valerie ihn mit einem Geständnis: Es ist durchaus möglich, dass er der Vater ihres Babys ist.

Video News

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Theo ist erleichtert, dass Britta seine Scheinehe mit Cecilia akzeptiert. Doch er macht sich Sorgen, dass ein Beamter sie genauer unter die Lupe nehmen könnte. Währenddessen verbringen Tobias und David eine unruhige Nacht, weil sie aneinanderkleben – im wahrsten Sinne des Wortes. Doch sie erkennen, dass sie als Team für Leo gut funktionieren. Patrizia setzt alles daran, zu verhindern, dass Benedikt sich durch Blinzeln verständigt, während Ringo und Ute bereits seine Befreiung planen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny wird von Schuldgefühlen geplagt, als sie erfährt, dass Simone gezwungen war, jemanden für sie zu opfern. Währenddessen will Charlie neue Zukunftspläne schmieden – doch eine unerwartete Nachricht trifft sie völlig unvorbereitet. Ben freut sich auf den ersten Clubabend im Prunkwerk. Doch es häufen sich die Hinweise, dass Isabelle eine entscheidende Sache nicht versteht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Flo wagt es nicht, Jonas von ihren verwirrenden Gefühlen zu erzählen und erwägt stattdessen, ein Jobangebot anzunehmen. Wird ihr Plan aufgehen? Währenddessen sorgt Lars' bevorstehender Prozess für Streit zwischen Lilly und Jonas, da Lilly bereit ist, eine Aussage zu machen. Können sie ihre unterschiedlichen Sichtweisen verstehen und wieder zueinanderfinden?