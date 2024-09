Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Maxi muss entsetzt befürchten, dass ihr dummer Streich böse Folgen hat. (cg/spot)

SpotOn News | 11.09.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" plant Britta eine spontane Party für Hendrik und Carla. Maxi muss in "Sturm der Liebe" befürchten, das ihr Streich ernste Folgen hat. In "GZSZ" schafft es Jonas nicht, Flos Nähe zulassen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta plant kurzfristig eine Feier im Garten des Rosenhauses für Hendrik und Carla, um ihre neuen beruflichen Wege zu würdigen. Doch es braucht einige Überredungskünste, bis Carla schließlich zur Feier kommt. Erst durch Lillys Einsatz kann die Party mit allen Beteiligten stattfinden. Charlotte ist wütend über Marvins unangemessene Nachricht an Geraldine Gigidoux und sucht bei Hannes Trost, doch dieser stellt sich auf Marvins Seite. Als Charlotte jedoch von Leylas Infarkt erfährt, beginnt sie nachzudenken und sucht das Gespräch mit Geraldine – mit unerwartetem Verlauf.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Philipp weist Vincent darauf hin, dass Apollo nichts frisst. Vincent vermutet, dass Apollo Ana vermisst. Als Ana davon erfährt, will sie sofort zu Apollo, aber Michael verbietet es ihr strikt. Vincent hat jedoch eine andere Idee: Sie könnten Ana anrufen, damit Apollo ihre Stimme hört. Als Stella eine neue Bleibe sucht, bietet Alfons ihr an, bei ihm und Hildegard unterzukommen, doch Stella lehnt ab. Sie hofft auf ein Angebot von Lale und ist enttäuscht, als diese vorschlägt, bei Vincent einzuziehen. Als Theo Alfons fragt, ob die Sonnbichlers Stella aufnehmen könnten, ist er verwundert, denn Stella hatte Lale und Theo nichts von Alfons' Angebot erzählt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt bemüht sich, seine Sorgen um Patrizia in den Griff zu bekommen, doch das fällt ihm schwer. Wie lange kann er seine Gefühle noch unterdrücken? Tobias hat Angst, dass David der bessere Vater ist. Doch als er erkennt, dass auch David Schwierigkeiten hat, muss Tobias eine Entscheidung treffen. Britta zeigt Kassandra, wie echte Liebe klingt. Nachdem sie vor Theo ein spontanes Versprechen abgelegt hat, wird ihr klar, dass sie Theo doch heiraten möchte.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani hat einen beunruhigenden Verdacht. Wer könnte Tom damals verleumdet haben? Während Simone optimistisch bleibt, verfolgt Justus heimlich seine eigenen Pläne.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas versucht, gute Miene zu machen, kann Flos Nähe aber nicht ertragen. Flo lenkt sich mit Sport ab, doch als Jonas weiter schweigt, stellt sie ihn zur Rede. Jessica und Philip sind zurück in Berlin. Schon beim Wiedersehen mit ihren Familien vermissen sie einander. Dann erreicht Jessica eine Nachricht, die alles verändern könnte.