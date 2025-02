Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Charlie will sich auch ins Partyleben stürzen, um ihren Kummer zu verdrängen. (cg/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" versucht Vincent Katja aus dem Kopf zu bekommen. Henry findet in "Unter uns" heraus, dass auch Nadine ein Geheimnis hat. In "Alles was zählt" flüchtet sich Charlie aus Frust in den Alkohol.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Bella lernt auf dem Gut Victoria kennen, die als Maklerin mit dem Verkauf von Gunters Anwesen betraut ist. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entdecken die beiden viele Gemeinsamkeiten. Dann stellt sich heraus, was der Grund dafür sein könnte: Victoria ist Arthurs Mutter – und somit Bellas Großmutter. Währenddessen hadert Arthur damit, ob er um Svenja kämpfen soll, nachdem sie seinen Kuss abrupt abgebrochen hat. Doch Svenja kann ihre Gefühle wegen der Erinnerungen an Jenny nicht zulassen. Arthur erkennt, dass sie Zeit braucht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Katja Markus begegnet, merkt er, dass sie nervös ist. Doch es gelingt ihr, ihn von ihren Gefühlen für Vincent abzulenken. Auch Vincent hat Katja noch im Kopf, als er sich mit Fanny trifft. Das Date endet frühzeitig, was Fanny enttäuscht hinnimmt. Doch zu ihrer Überraschung taucht Vincent später wieder auf – er hat festgestellt, dass das Blechspielzeug, das sie ihm geschenkt hat, viel wert ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Henry kommt dahinter, dass auch Nadine ein Geheimnis hat. Doch im Gegensatz zu seinen kriminellen Machenschaften könnte ihres eine vielversprechende Zukunft für sie beide bedeuten. Währenddessen trifft es Britta mehr, als sie zugeben will, dass Theo und seine Frau ihre Scheinehe so überzeugend darstellen. Stella wird im Gefängnis bedroht – offenbar stellt ihre Herkunft ein Problem dar. Doch sie hat mit ihrer Zeit hinter Gittern einen größeren Plan im Sinn.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny versucht, sich von ihrer Mutter zu lösen, und genießt die neugewonnene Freiheit an Ingos Seite. Unterdessen kann Charlie die Nachricht nicht verkraften, dass Hanna angeblich ein Geständnis abgelegt hat, und sucht Trost im Alkohol. Derweil lassen Isabelle und Ben ihre Konflikte vorübergehend ruhen, als die Cluberöffnung ein voller Erfolg wird.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Obwohl Emily und Tobias sich arrangieren wollen, sorgt Katrins Einfluss für große Spannungen in ihrer neuen Konstellation. Yvonne nutzt die Gelegenheit, mit Michi dem Alltag für einen Moment zu entfliehen, und begleitet ihn zu einer Wahrsagerin, die für das Kiezkauffest gebucht werden soll. Zunächst skeptisch, sind beide überrascht, als sie eine unerwartete Voraussage erhalten.