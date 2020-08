21.08.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" entdeckt die Polizei Gunters Hanfplantage. Karl weiß in "Sturm der Liebe" nicht, ob er Ariane noch vertrauen kann. Bei "GZSZ" erwischt Lilly Tanja und Maren beim Kiffen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Spaziergänger haben die Cannabispflanzen auf Merles Streuobstwiese entdeckt. Sie bittet Gunter, die Pflanzen schnell zu entsorgen. Aber als der die Hanfpflanzen mit Davids Hilfe auf seinen Hof bringt, stellt ihn die Polizei wegen illegalen Anbaus zur Rede. Während Bruno sich schwertut, seine Sachen mit Hilfe von Astrid und Pia vor der anstehenden Teilungsversteigerung auszumisten, sucht Gregor nach einem Weg, sich Brunos Hof unter den Nagel zu reißen.

Auch interessant:

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph konnte Beweise sichern, dass Karl sein Hotel in Thailand angezündet hat und versucht, Ariane damit zu erpressen. Doch sie gibt vor, dass es ihr nichts ausmacht, wenn ihr Exmann ins Gefängnis geht. Als Karl davon erfährt, weiß er nicht mehr, wem er noch vertrauen kann. Da Alfons seinen Schlüssel verloren hat, leiht er sich kurzerhand einen Metalldetektor und macht sich damit auf die Suche. Er findet damit zwar nicht seinen Schlüssel, doch viele andere kleine Schätze und entdeckt darüber das „Sondeln“ als neues Hobby.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambis Vorfreude auf das Baby mit Saskia hält sich in Grenzen, und just als er sich – dank Sina – dem Gedanken an die Vaterschaft öffnet, unterläuft ihm ein dummer Fehler. Ringo und Easy sind überglücklich, als ihnen das Jugendamt ihren potentiellen Pflegesohn Julius vorstellen will, doch der Junge ist kein Unbekannter. Als Conor von einer attraktiven Frau angebaggert wird, nimmt Nika es locker. Aber dann befeuert Luke Nikas Misstrauen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard fühlt sich von Justus hintergangen und verlangt Bastians Kündigung. Justus gelingt es zunächst, das zu verhindern, er ahnt allerdings nicht, dass Richard ihm bereits voraus ist. Nathalie macht sich zunehmend Sorgen um Maximilians Sicherheit im Gefängnis. Ihre Angst treibt sie zu einem verzweifelten Entschluss. Kim gibt sich alle Mühe, nicht mehr an Ben zu denken und ihm aus dem Weg zu gehen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tanja und Maren werden von Lilly beim Kiffen erwischt. Lilly ist wütend auf Tanja, sieht aber ein, dass es Maren ganz gut tat. Während sich die beiden versöhnen, kippt bei Maren die Stimmung. Aufgewühlt zieht es sie zum Unfallort. Yvonne ist glücklich, dass sich ihre Kinder endlich begegnen. Die beiden verstehen sich auf Anhieb. Derweil will Gerner mit Moritz Essen holen, um die Frauen allein zu lassen, dabei geschieht Moritz ein Missgeschick.

(cg/spot)