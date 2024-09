Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Imani teilt unwohl ihren Verdacht mit Tom. (cg/spot)

SpotOn News | 12.09.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" zwingt Charlotte Geraldine dazu, eine Superhelden-Kollektion zu entwerfen. Maxi sucht in "Sturm der Liebe" nach dem verschwundenen Christoph. In "Alles was zählt" hat Imani Angst, dass Tom eine Dummheit begeht.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Geraldine zwingt Charlotte dazu, eine Kollektion mit Superhelden-Thema zu gestalten. Da kommt die Einladung zu einem Mode-Brunch wie gerufen. Doch als Charlotte nach Lüneburg zurückkehrt, stellt sie entsetzt fest, dass sie die streng geheimen Gigidoux-Entwürfe bei dem Mode-Treffen vergessen hat. Unterdessen ist Leyla erleichtert, dass ihr Herz nach dem Infarkt keinen Schaden davongetragen hat, und freut sich darauf, bald wieder online aktiv zu sein. Ihren Followern erzählt sie, dass die Überdosis und der Herzinfarkt lediglich ein Schwächeanfall waren. Doch als im "Heideecho" ein boshafter Artikel über ihren Drogenmissbrauch erscheint, ist Leyla schockiert, dass ihre Lüge aufgeflogen ist.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maxi ist erleichtert, dass Christoph die Sitzung, wie sie es geplant hatte, offenbar verschlafen hat. Anfangs fällt Christophs Abwesenheit niemandem auf, doch als er auch nach Stunden nicht zu erreichen ist, wird Alexandra zunehmend besorgt. Derweil erfährt Maxi, dass Christoph joggen war, und beginnt beunruhigt, seine Laufstrecke abzugehen. Theo wird stutzig, dass Stella Alfons' Angebot verschwiegen hat, und spricht sie misstrauisch darauf an. Obwohl Stella behauptet, sie habe das Angebot nur als höfliche Geste betrachtet, versucht Theo, sie dennoch von dem Zimmer zu überzeugen. Gleichzeitig sorgt Stella dafür, dass Lale ihr Wohnangebot erneuert.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt und Patrizia geben ihren Gefühlen füreinander nach, doch danach bleiben viele Fragen unbeantwortet. Cecilia versucht, die Situation zu beruhigen, als Ace sich zunehmend ausgeschlossen fühlt, und stößt dabei auf ein schockierendes Geheimnis. Paco bemüht sich, Mars in seiner Trauer zu unterstützen, doch plötzlich ist Mars verschwunden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle hat Schwierigkeiten, Yannicks Wunsch zu akzeptieren, während Lucie weiterhin Druck auf sie ausübt. Imani hat Angst, dass Tom einen Fehler begehen könnte. Simone ist überrascht, als Justus auf sie zugeht, doch niemand ahnt, wem sie diesen Schritt zu verdanken hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica hat eine Prüfung nicht bestanden und muss ihre Ausbildung für ein Jahr unterbrechen. Philip bietet an, in dieser Zeit für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, aber Jessica fühlt sich dadurch erneut wie eine Vorzeigefrau. Flo gibt nicht auf und schließlich vertraut sich Jonas ihr vollständig an. Obwohl er versucht, stark zu bleiben, droht Jonas, emotional abzurutschen. Kann Flo ihm helfen?