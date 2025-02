Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Emily und Tobias macht es zu schaffen, Katrins Willkür ausgeliefert zu sein. (cg/spot)

SpotOn News | 21.02.2025, 09:00 Uhr

In "Unter uns" erkennen Ute und Ringo, dass Patrizia einen bösen Plan verfolgt. Jenny findet in "Alles was zählt" dank Ingo ihren Lebensmut wieder. In "GZSZ" muss sich Carlos zurückhalten, um Katrin nicht seine Meinung zu sagen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla fragt sich, warum sie mit Michael nicht mehr glücklich ist. Könnte es daran liegen, dass Texas für sie nie ein richtiges Zuhause war? Auch Michael erkennt, wie ernst die Situation ist. Nachdem sie im Finale des "Heidepaar"-Wettbewerbs Mo und Julius unterliegen, nutzt er den Moment und macht Carla einen Heiratsantrag. Währenddessen hat Bella mit einer Lernblockade zu kämpfen, als sie sich auf ihren Test für Tiermedizin vorbereitet. Doch ein Spaziergang mit Elyas und Hermine bewirkt Wunder – plötzlich kann sie sich wieder an alles erinnern.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Maxi Sophia begegnet, kocht ihre Wut erneut hoch. Sie wirft ihr vor, eine schlechte Mutter zu sein. Sophia warnt Maxi, doch diese lässt sich nicht einschüchtern. Währenddessen zieht Henry ins Hotel, was Sophia freut – sie glaubt, ihren Sohn nun wieder völlig unter Kontrolle zu haben. Derweil versucht Yvonne, Erik in die Promotion für ihr Café einzubeziehen und testet ihn eher unfreiwillig als Model – mit mäßigem Erfolg. Greta bringt sie auf eine neue Idee: Yannik könnte das Gesicht ihrer Kampagne werden. Doch wo soll sie ihn finden?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute und Ringo begreifen, dass Patrizia einen perfiden Racheplan verfolgt – und die Zeit läuft ihnen davon. Unterdessen belauscht Ronja versehentlich eine Unterhaltung und stößt dabei auf eine kriminelle Verschwörung. Doch diese Entdeckung bringt sie in Gefahr. Tobias hadert mit der Frage, ob er Stella vor Gericht vertreten soll. Der einfachere Weg wäre, den Fall abzulehnen. Aber hat Tobias je den leichten Weg gewählt?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny schöpft durch Ingo neuen Lebensmut – und plötzlich entflammt zwischen den beiden eine unerwartete Leidenschaft. Währenddessen erlebt Charlie einen absoluten Tiefpunkt, doch ihre Freundinnen stehen ihr zur Seite.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tobias kann sich im letzten Moment beherrschen und Katrin nicht die Meinung sagen, während Emily auf eine positive Wendung hofft. Derweil sind Yvonne und Michi sich einig, dass die Vorhersagen der Wahrsagerin nichts weiter als Unsinn sind. Sie schätzen ihre enge Freundschaft, die sie durch alle Höhen und Tiefen trägt – ohne kosmische Energien oder Schicksal.