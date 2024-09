Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Charlotte (r.) und Leyla erkennen die Parallelität in ihrem Schicksal und finden aneinander Halt. (cg/spot)

SpotOn News | 13.09.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" findet Leyla nach ihrem Zusammenbruch Halt bei Charlotte. Henry ist in "Unter uns" von Gunnars Einmischungen in Ronjas Leben genervt. In "GZSZ" glaubt Katrin, bei Tobias Eifersucht geweckt zu haben.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leyla fühlt sich erneut völlig aus der Bahn geworfen, als ihr Drogenmissbrauch ans Licht kommt und öffentlich gemacht wird. Sie glaubt, damit ihre Zukunft ruiniert zu haben. Trost findet sie bei Charlotte, die sich in einer ähnlichen Lage befindet. Nachdem sie die geheimen Gigidoux-Entwürfe in Hamburg vergessen hatte, tauchten diese kurz darauf im Internet auf. Geraldine nimmt Abstand von Charlotte, und damit steht auch Charlottes Zukunft auf der Kippe.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Philipp bemerkt, dass Markus nach seinem Geständnis auf Distanz gegangen ist, und versucht, das Gespräch mit ihm zu suchen. Er hofft, dass Markus ihm irgendwann verzeihen kann, doch Markus hat sich bereits auf die Seite von Vincent geschlagen. Er versteht nicht, warum Vincent nicht mehr unternimmt, um Philipp als Konkurrenten endgültig loszuwerden. Vincent hingegen bleibt seinem Glauben an die wahre Liebe treu und vertraut darauf, dass er und Ana wieder zueinanderfinden werden. Während Alexandra verzweifelt, weil sie nicht weiß, was mit Christoph geschehen ist, plagt Maxi ihr schlechtes Gewissen, und sie verfolgt besorgt eine vermeintliche Spur von Christoph. Im Krankenhaus wartet dann eine unangenehme Überraschung auf Alexandra.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia beschließt schweren Herzens, Ace und Lenny die Wahrheit vorzuenthalten. Doch die beiden merken schnell, dass etwas nicht stimmt. Während Easy und die Schillerallee emotional Abschied von einem geliebten Menschen nehmen, wird Stellas schlechtes Gewissen immer drückender. Wird sie sich dazu durchringen, die Wahrheit zu sagen? Henry ist zunehmend genervt von Gunnars Einmischungen in Ronjas Leben und setzt ihm schließlich klare Grenzen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle hinterlässt einen Brief, der weitreichende Konsequenzen hat. Charlie bleibt nicht unberührt davon, dass Justus ihretwegen auf Simone zugeht, doch sie bemüht sich mit aller Kraft, ihm zu widerstehen. Maximilian stößt mit seinem Versuch, sich zu versöhnen, auf starke Ablehnung. Kurz darauf macht er jedoch eine bedeutende Entdeckung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerners Gedanken kreisen weiterhin um Rosas Andeutungen. Mit Yvonnes Unterstützung geht er der Sache nach und erstellt dabei eine aufschlussreiche Liste, die schließlich in Yvonnes Hände gerät. Während Katrin denkt, sie habe Tobias eifersüchtig gemacht, ist Tobias erleichtert, dass auch Katrin scheinbar bereit ist, nach vorne zu schauen.