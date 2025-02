Sturm der Liebe, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Wird Maxi ihrem Herzen folgen und sich Henry zu erkennen geben? (cg/spot)

SpotOn News | 24.02.2025, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" nimmt Carla Michaels Heiratsantrag an. Maxi ist in "Sturm der Liebe" kurz davor, Henry ihre Gefühle zu gestehen. In "Unter uns" erkennt Henry, dass Sascha Ronja entführt hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla ist überglücklich und nimmt Michaels Heiratsantrag an. Doch Michael ärgert sich immer noch über den verlorenen "Heidepaar"-Wettbewerb. Carla hat eine Idee, um ihn aufzumuntern. Valerie steht kurz davor, ihren Wunschkaiserschnitt mit einem fragwürdigen Kredit zu finanzieren. Franzi kann sie nicht davon abhalten und wendet sich an Julius. Wird Julius seine Zweifel überwinden und Valerie entgegenkommen?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Während Sophia ihre Intrigen spinnt, fühlen sich Maxi und Henry magisch vom Wunschbrunnen angezogen. Sie verpassen sich fast, doch dann hört Maxi Henrys Geigenspiel. Gerührt versteckt sie sich hinter einem Baum und lauscht den melancholischen Klängen. Kann sie den Verrat hinter sich lassen und ihrem Herzen folgen? Trotz Christophs Nachsicht und Fannys Unterstützung will Lale ihre Stiftungsarbeit niederlegen, weil sie sich nicht für würdig hält. Doch als Christoph sie mit einem geschickten Trick glauben lässt, dass er ihre Hilfe dringend braucht, ändert Lale ihre Meinung und blickt wieder nach vorn.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Henry ist schockiert, als er herausfindet, dass Sascha Ronja entführt hat. Während er versucht, ihren Aufenthaltsort zu ermitteln, kommt es zu einem folgenschweren Vorfall. Bambi fühlt sich herausgefordert, als Paco seine Flirtfähigkeiten infrage stellt. Tatsächlich zeigt sich, dass Bambis Charme noch immer wirkt. Ringo will nicht hinnehmen, dass Patrizia ihre Schulden bei Huber-Bau nicht begleicht. Er beschließt, ihr eine Lektion zu erteilen und wird heimlich zum Handwerker.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny erlebt einen Moment des Glücks, doch plötzlich kehren die Erinnerungen an die Silvesternacht zurück. Lucie ist genervt von Milans ruppigem Verhalten. Dann erfährt sie jedoch unerwartet den Grund dafür.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda und Zoe sind uneinig darüber, wie sie Katrin, die als Gerners Vertretung in der Bank arbeitet, loswerden können. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Alicia und Paul freuen sich riesig über Toms Besuch in Berlin. Als Paul kurzfristig weg muss, übernimmt Alicia voller Selbstbewusstsein die Verantwortung. Doch ob das gut ausgeht?