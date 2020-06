Das passiert heute in den Soaps

Rufus hadert bei "Unter uns" mit Lottas frühreifen Teenie-Anwandlungen. In "Alles was zählt" flüchtet Maximilian zusammen mit Nathalie vor der Polizei. Später will Shirin bei "GZSZ" endlich ihr Auto zurück.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Thomas hat sich entschieden, das Haus zu verkaufen und hinter Petras Rücken einen Makler eingeschaltet. Als Petra davon erfährt, wendet sie sich verzweifelt an Alice, die ihr rät, wieder zu arbeiten und dadurch finanziell unabhängig zu werden. Nach anfänglichem Zögern bewirbt sie sich im „Drei Könige“ und nimmt mit Unterstützung von Tanja und Johanna den Kampf um das Haus auf.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Friedrich macht Leonard eindringlich klar, dass dieser als Paulines Ehemann nicht mehr vom Hof gejagt werden könnte. Leonard jedoch möchte Pauline unter diesen Umständen nicht heiraten. Er hält sich aber an das Versprechen, ihr nichts von all dem zu verraten. Nils‘ Vater Curd könnte vorzeitig das Gefängnis verlassen, wenn er einen festen Job und einen Wohnsitz vorweist. Nils ist aber nicht bereit, ihn bei sich wohnen zu lassen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Jakobs Entlassung aus dem Krankenhaus ansteht, muss Saskia sich Gedanken um ihre Zukunft machen. Wie soll es mit ihr und Jakob weitergehen? Weil Amelie früher als gedacht aus Mallorca zurückkommt, gerät Sina ihrer Tochter gegenüber in eine peinliche Situation. Rufus hadert mit Lottas frühreifen Teenie-Anwandlungen. Nika gibt ihr heimlich Styling-Tipps und hofft inständig, dass Rufus davon nichts merkt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Niclas schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wird, ergreift Maximilian zusammen mit Nathalie die Flucht vor der Polizei. Ingo lassen Jennys Vorwürfe nicht kalt. Doch statt sich von ihr abzuwenden, sucht er nach Alternativen für ihre gemeinsame Therapie. Christoph will zusammen mit Henry campen. Als er sich von Marian ein Zelt ausleiht und aufbaut, endet das in einem spontanen Grill-Nachmittag.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Shirin reicht es, sie will ihr Auto zurück. Entschlossen macht sie erneut einen Termin beim Zahnarzt und versichert Nihat, dass sie es diesmal schafft. Alexander wird das Gefühl nicht los, dass Jonas seine neue Aufgabe als Kiezkauf-Chef nicht ganz ernst nimmt. Statt sich um die Bestellungen zu kümmern, lungert Jonas im „Mauerwerk“ herum und plant seine nächsten Gigs. Da wundert es Alexander nicht, dass die notwendigen Aufgaben liegenbleiben.

(cg/spot)