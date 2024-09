Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Katja und Markus erinnern sich wehmütig, einmal einen gemeinsamen Traum gehabt zu haben. (cg/spot)

SpotOn News | 16.09.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" kommt es zwischen Katja und Markus zu einem nahen Moment. Easy glaubt in "Unter uns", die Verantwortliche für Charlottes Tod gefunden zu haben. In "GZSZ" fiebern Toni und Erik der Jungfernfahrt mit ihrem Hausfloß entgegen.

12:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hannes ist eifersüchtig auf Richie und schmiedet Pläne zur Vergeltung. Ben hat die Befürchtung, dass Hannes' Verhaltensänderung eine gesundheitliche Ursache haben könnte. Doch Britta und Hendrik können dies ausschließen. Als Hannes zufällig auf ein Buch über die "Sieben Todsünden" stößt, hat er eine neue Idee. Valerie versucht weiterhin, näher bei Klaas zu sein. Sie provoziert erneut einen Streit mit Franka und nutzt dies als Vorwand, um bei ihr auszuziehen. Sie schlägt Klaas kurzerhand vor, bei ihm einzuziehen. Wie wird er reagieren?

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Katja ist Markus dankbar, dass er ihr bei der Rettung ihres Weinguts geholfen hat, lehnt aber weitere Unterstützung von ihm ab, was Markus enttäuscht hinnehmen muss. Bei einem zufälligen Wiedersehen werden sie an ihre gemeinsame schöne Zeit erinnert, und Katja kann ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten – sie küssen sich. Maxi plagt das schlechte Gewissen und sie hofft inständig, dass Christoph vollständig genesen wird. Als Christoph erfährt, dass in seinem Blut ein Schlafmittel gefunden wurde, hegt er einen schlimmen Verdacht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy glaubt, den Schuldigen für Charlottes Tod gefunden zu haben: Patrizia! Als Ringo aus Angst ein wichtiges Beweisstück verliert, reagiert Easy wütend. Ronja gesteht Nadine nach einem familiären Moment der Nähe, dass sie heimlich nach ihrem Vater sucht. Wird Nadine jetzt auch ehrlich zu ihrer Tochter sein? Cecilia ist schockiert, als sie erkennt, dass sie in dem Versuch, das Leben für Lenny und Ace zu verbessern, möglicherweise ihr eigenes ruiniert hat.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian ist schwer getroffen, doch er ahnt nicht, dass Simone ihm noch etwas verheimlicht. Vor den Zieglers zeigt Kilian keine Regung, doch seine wahren Gefühle offenbart er nur Hanna. Charlies Schwäche gegenüber Justus bleibt nicht ohne Konsequenzen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni und Erik freuen sich auf die Jungfernfahrt mit ihrem Hausfloß, doch beide haben die Herausforderung der bevorstehenden Bootsführerscheinprüfung unterschätzt. Werden sie es schaffen? Doch dann taucht ein weiteres, unerwartetes Problem auf. Yvonne unterstützt Gerner trotz der Überraschungen, die seine Vergangenheit für sie bereithält. Doch als Gerner sich mit einer alten Affäre trifft, kommt alles anders, als er sich erhofft hat.