Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Sina (v.) versucht zur Seite zu schieben, dass Bambis Flirt mit einer Fremden sie irritiert. (cg/spot)

SpotOn News | 25.02.2025, 09:01 Uhr

In "Unter uns" nagt Bambis kleiner Flirt an Sina. Valea setzt sich in "Alles was zählt" gegen Milans arrogante Art zur Wehr. In "GZSZ" hofft Flo, dass sie und Jonas wieder zueinander finden können.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Arthur warnt Bella und Svenja vor seiner Mutter – Victoria ist nicht ungefährlich und verfolgt stets eigene Interessen. Erst als Victoria versucht, über Svenja an Informationen über Gunter zu gelangen, erkennt Svenja die Manipulation und gibt Arthur recht. Gunter plant, sein Gut zu verkaufen, und hat Victoria als Maklerin engagiert. Doch die Zusammenarbeit läuft nicht reibungslos. Erst als Victoria von Amelie erfährt, wie Gunter tickt, gelingt es ihr, sich ihm anzunähern.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Miro sagt das Treffen im "Bräustüberl" mit Erik und Yvonne ab, was Greta enttäuscht. Am nächsten Tag möchte er den Todestag von Lilly allein an ihrem Grab verbringen und still gedenken. Als Greta und Miro an der Bushaltestelle aufeinandertreffen, versucht er ihr zu erklären, warum er diesen Tag für sich behalten wollte. Doch für Greta ist das Maß voll. Sie stellt ihm ein Ultimatum: Entweder er steigt in den Bus in seine Vergangenheit, oder er entscheidet sich für eine Zukunft mit ihr.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina und Bambi spielen Bambis kleinen Flirt herunter, doch insgeheim beschäftigt es beide. Werden sie offen darüber sprechen? Nadine bemüht sich, sich keine Sorgen um ihre erwachsene Tochter zu machen. Doch ihr instinktives Bauchgefühl sagt ihr, dass Ronja in Gefahr ist. Theo erhält eine riesige Bestellung und ist erleichtert, als Esma sogar ihr Date absagt, um ihm zu helfen. Doch dabei ist Theo ein kleiner Fehler unterlaufen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny fasst sich ein Herz und vertraut sich endlich Ingo an, während Hanna verzweifelt, weil sie unwissentlich Jennys Strafe auf sich genommen hat. Lucie will das Projekt ohne Milan weiterführen, doch Simone legt ihr Steine in den Weg. Während Valea sich gegen Milans arrogantes Verhalten wehrt, öffnet er sich ihr schließlich emotional.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Flo kann Jonas nicht länger vormachen, dass sich etwas verändert hat. Während Jonas noch versucht, sein eigenes Gefühlschaos zu ordnen, hofft Flo, dass sie und Jonas wieder zusammenfinden. Obwohl Paul Alicias kleinen Patzer nicht ernst nimmt, lässt es sie nicht los, dass Tom ausgerechnet ein Schimpfwort von ihr gelernt hat. Doch auch Paul bleibt nicht fehlerfrei.