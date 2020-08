26.08.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" durchsuchen Tim und Christoph heimlich Karls Suite. Paco tut bei "Unter uns" alles, um Jana ihren letzten Wunsch zu erfüllen. In "Alles was zählt" lässt Malu den versöhnungsbereiten Finn auflaufen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gregor und Henning engagieren eine Schauspielerin, die Bruno glaubhaft versichert, dass sie als Bio-Bäuerin den Hof in seinem Sinne weiterführen möchte. Bruno hat ungewöhnlich gute Laune. Was vor allem an Gitte, der charmanten Kopenhagenerin, liegt. Doch Bruno ist nicht der einzige, der um Gittes Aufmerksamkeit buhlt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Tim und Christoph durchsuchen Karls Suite, in der Hoffnung einen Hinweis zu finden, wohin Ariane und Karl sich abgesetzt haben. Dabei werden sie jedoch von Franzi erwischt. Rosalie erzählt Michael von ihrer Masche mit den drei Sponsoren. Daraufhin rügt Michael André, Rosalie erpresst zu haben. Dieser verweist auf das leere Wohnzimmer, das ihn dazu getrieben hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob verschweigt gegenüber Rufus, dass er womöglich eine neue Spur zu Lotta gefunden hat und geht dieser zunächst einmal ganz alleine nach. Jana scheint den Zeitpunkt für ihren selbstbestimmten Tod verpasst zu haben, doch Paco setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um Jana ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Als währenddessen Tobias statt Eva unabsichtlich Noah schadet, muss er zähneknirschend hinnehmen, dass Eva ihn zum Handwerkern verdonnert.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nach den Ereignissen der letzten Zeit bezweifelt Marian, dass sein Platz künftig in Essen ist. Finn glaubt, dass Malu nicht zum WG-Essen kommen wird, nachdem sie gehört hat, wie er schlecht über sie geredet hat. Malu geht auf Konfrontation.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Im Gespräch mit Moritz rekapituliert Laura ihre Geschichte mit Felix und gewährt ihm auch Einblicke in ihre unrühmliche Vergangenheit. Zwischen den Geschwistern entsteht erstmalig eine Bindung. Felix hingegen verschließt sich – bis ausgerechnet Rosa ihm auf den Kopf zusagt, dass er aus Angst vor Verletzung vielleicht eine große Chance verpasst.

(cg/spot)