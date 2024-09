Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17.09.2024

In "Rote Rosen" findet Valerie heraus, dass Klaas bereits ein Kind verloren hat. Ronja muss in "Unter uns" erkennen, dass Nadine sie schon wieder belogen hat. In "GZSZ" bekommen Toni und Erik Probleme mit dem Ordnungsamt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Valerie entdeckt, dass Klaas bereits den Verlust eines Kindes erlitten hat. Dieses Wissen nutzt sie zu ihrem Vorteil und bietet ihm das, was Jördis ihm nicht geben kann. Sie täuscht einen Schwächeanfall vor, um ins Krankenhaus zu gelangen, wo Klaas sich um sie kümmert. Sogar Jördis zeigt Mitgefühl und verzichtet auf ihren gemeinsamen Abend mit Klaas, damit Valerie bei ihm übernachten kann. Unterdessen taucht Amelies frühere Schulfreundin Fabienne unerwartet im Hotel auf. Sie hält Amelie für die Besitzerin des Hotels, was Amelie nicht richtigstellt. Doch als Gunter plötzlich auftaucht, droht ihre Täuschung aufzufliegen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Markus hält Christophs Vorwurf, er habe ihn betäubt, für absurd und ist erleichtert, dass Katja diesen Unsinn nicht glaubt. Als Maxi von den Anschuldigungen erfährt, ermutigt sie Katja, an Markus' Unschuld festzuhalten. Doch gleichzeitig wächst der Druck auf Maxi, die Wahrheit zu gestehen. Während sie hofft, dass Christoph sich beruhigen wird, entscheidet er sich jedoch, eine Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. Greta hat einen unterhaltsamen Abend mit ihrem Blind Date, ohne zu ahnen, dass es zu einem Missverständnis gekommen ist. Als der Fremde vom Vorabend plötzlich im Restaurant auftaucht und sich über das Wiedersehen freut, wird Greta misstrauisch und vermutet, dass er sie absichtlich verfolgt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David fühlt sich glücklich, als Vivien und Tobias ihm bei einem Fotoshooting mit Leo zeigen, dass er ein Teil der Familie ist. Doch eine bittere Erkenntnis trifft ihn umso härter. Ronja muss erst einmal verarbeiten, dass Gunnar ihr Vater ist. Besonders schmerzhaft ist für sie, dass Nadine sie erneut belogen hat. Theo ist angenehm überrascht, wie gut Britta sich sofort mit seiner Mutter versteht – doch wie immer gibt es einen Haken.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone will Deniz im Kampf gegen Justus nicht im Stich lassen. Für sie gibt es nur eine Person, die es mit Justus aufnehmen kann – seine eigene Frau! Tom überlegt, wieder in seinen früheren Job zurückzukehren. Als er sich im Zentrum bewirbt, rechnet er sich kaum Chancen aus, doch wird er positiv überrascht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Luis ist hin- und hergerissen aufgrund seiner verwirrenden Gefühle. Er will Moritz nicht verletzen und versucht, an ihrer Beziehung festzuhalten. Doch wird das auf Dauer funktionieren? Währenddessen geraten Toni und Erik in Schwierigkeiten mit dem Ordnungsamt und müssen ihr Floß früher als geplant zu Wasser lassen. Trotz aller schlechten Vorzeichen verläuft die Jungfernfahrt zunächst gut – bis sie plötzlich vor einer neuen Herausforderung stehen.