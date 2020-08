27.08.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Michelle erklärt Paul in "Sturm der Liebe", dass sie keine Beziehung mit ihm will. Bei "Alles was zählt" macht Thielke Nathalie ein unmoralisches Angebot. Emily will bei "GZSZ" den Kontakt zwischen Kate und Tuner minimieren.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Astrid macht sich schreckliche Vorwürfe, als Oskar verschwunden ist, und auch Alex gibt ihr ungewollt das Gefühl, versagt zu haben. Judith freut sich währenddessen, einen Keil zwischen die beiden getrieben zu haben. Tina und Merle treiben mit Davids Hilfe ihr Projekt des medizinischen Cannabis-Anbaus voran. Ben und Gunter sorgen sich, dass die beiden sich mit diesem Millionen-Investment übernehmen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michelle gerät beim Verkauf ihres Schmuckes an einen Betrüger. Paul gelingt es, ihn zu stellen und ihr den Schmuck ein weiteres Mal zurückzugeben. Nachdem die beiden daraufhin eine wunderschöne Nacht zusammen verbringen, glaubt Paul, dass Michelle ihre Reisepläne seinetwegen auf unbestimmte Zeit verschieben wird. Doch Michelle sieht das anders.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jana will ihrem Leben ein selbstbestimmtes Ende setzen. Obwohl es Leni und Paco sehr schwerfällt, begleiten sie Jana bis zum letzten Atemzug. Bei dem Versuch, Lotta zu befreien, bringt Jakob sich selbst in Lebensgefahr. Rufus startet eine Rettungsaktion. Ute setzt die ständige Konfrontation mit Benedikt zu. Als sie von Tills finanzieller Not erfährt, kommt ihr eine Idee, wie sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Thielke macht Nathalie ein unmoralisches Angebot. Nathalie lehnt ab und stürzt in tiefe Zweifel. Nachdem Marian in seiner Wut mit Ben um die Kneipe gespielt hat, wird er von Deniz zurechtgewiesen. Kim bringt die Jungs wieder an einen Tisch.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily will den Kontakt zwischen Kate und Tuner minimieren. Dann kommt ein wichtiger Termin dazwischen, und Paul springt ein. Emily ist verärgert, als Tuner mit Kate lernt, und stellt ihn zur Rede, was sie bei Paul in Erklärungsnot bringt. Leon macht eine Diät und wird bald auf eine harte Probe gestellt, die er tapfer besteht. Dann geht er, unterzuckert wie er ist, Nina an, die ihm ans Herz legt zu essen, sonst könne er allein renovieren.

(cg/spot)