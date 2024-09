Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Jessica erklärt Philip dass sie der Gedanke an einen Ausbildungsplatz im Jeremias nicht loslässt. (cg/spot)

SpotOn News | 18.09.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" begeht David eine Verzweiflungstat. Deniz schwört das Eislaufteam in "Alles was zählt" auf eine harte Zeit ein. In "GZSZ" findet Jessica einen Weg aus ihrer beruflichen Misere.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie gibt sich weiterhin als Hotelchefin aus, um ihre frühere Schulfreundin Fabienne zu beeindrucken. Doch als Fabienne Henni herablassend behandelt, reagiert Amelie impulsiv und beendet ihr Täuschungsspiel. Sie stellt sich entschlossen vor Henni, um sie zu verteidigen. Hannes vermutet derweil, dass Charlotte von einer Schlange als Medium auserkoren wurde, um ihm eine wichtige Nachricht zu überbringen. Er bittet sie, die Botschaft der Schlange zu zeichnen, was Charlotte ziemlich verwirrt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Katja versichert Markus zwar weiterhin, dass sie an seine Unschuld glaubt, doch innerlich wird sie immer unsicherer. Ein Gespräch mit Alexandra bringt Katja schließlich dazu, sich von Markus zu distanzieren. Als Maxi erfährt, dass ihr Geheimnis die Beziehung zwischen Markus und Katja belastet, bricht ein Streit zwischen ihr und ihrer Mutter aus. Ana hingegen entscheidet sich, ihrem Schicksal zu vertrauen und das Leben so gut es geht zu genießen. Während das Ergebnis der Typisierung von Vincent und Philipp noch aussteht, überrascht Vincent Ana mit einer romantischen Kutschfahrt, bei der sie einen innigen Moment erleben. Vincent hofft im Stillen, dass er Anas Retter sein könnte.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David erkennt schmerzlich, dass nicht nur Vivien und Tobias ihn hintergangen haben, sondern auch Sina. Aus lauter Verzweiflung begeht er eine folgenschwere Tat. Als Easy Mars von seinem Verdacht gegenüber Patrizia erzählt, will Mars die vermeintliche Mörderin seiner Schwester eigenhändig zur Rede stellen. Derweil wird Theos Misstrauen geweckt, als seine Mutter Evelyn sich ungewöhnlich großzügig in die Hochzeitsvorbereitungen einbringt, obwohl sie eigentlich gegen die Ehe ist. Er fragt sich, was sie im Schilde führt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simones Bitte löst Spannungen aus. Während Jenny sich bemüht, auf Justus zuzugehen, verbringt dieser lieber Zeit mit Charlie. Deniz schwört das Team auf eine harte Phase ein, doch schon beim ersten Versuch geraten Valea und Charlie in Konflikt. Tom reagiert skeptisch auf Justus' Jobangebot, das durch Maximilians Empfehlung zustande kam. Die beiden Männer klären ihre Differenzen mit knappen Worten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach ihrer kürzlichen Annäherung verbringen Lilly, Lars und Jonas einen gemeinsamen Nachmittag, den alle in vollen Zügen genießen. Doch plötzlich wird Lars von seiner Vergangenheit eingeholt. Jessica, die keine beruflichen Aussichten hat, fällt es schwer, glücklich zu sein. Während Philip bereit ist, einen großen Schritt zu wagen, trifft Jessica eine völlig andere Entscheidung.