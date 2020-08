28.08.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Carla erfährt bei "Rote Rosen" von Gregors Betrug. In "Alles was zählt" erhält Ina ein Angebot, das ihr Leben verändern könnte. Tanja macht sich bei "GZSZ" erneut Sorgen um Maren.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter bringt Carla durch eine zufällige Beobachtung auf den Gedanken, dass Gregor weiterhin in unsaubere Geschäfte verstrickt ist. Gregor kann den ersten Zweifel noch ausräumen – fliegt dann aber an anderer Stelle auf. Alex fiebert der Eröffnung des „Stint2“ entgegen, die wegen Oskars Verschwinden unter keinem guten Stern steht. Nachdem Oskar wieder aufgetaucht ist stellt Judith verbittert fest, dass ihre Intrige nicht gefruchtet hat.

Auch interessant:

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Rosalie steht vor einer Herausforderung: Ihre drei Sponsoren haben sich unabhängig voneinander am „Fürstenhof“ angekündigt! Rosalie versucht verzweifelt ihnen aus dem Weg zu gehen, damit ihr Geheimnis nicht auffliegt. Tim bemerkt, dass seine Schulter seit dem Überfall zunehmend schmerzt und begibt sich auf Franzis Drängen hin in die Praxis von Michael. Dort muss er sich einer erschütternden Prognose stellen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt hat sich vorgenommen, seine letzte Verbindung zu Ute zu kappen, was ihm aber durch Erinnerungen an Glücksmomente erschwert wird. Jana ist wie gewünscht im Kreis ihrer Lieben sanft entschlafen. Für Leni und Paco bricht die Zeit der Trauer an. Doch Jana lässt sie dabei nicht allein. Rufus und Jakob konnten Lotta wohlbehalten befreien. Rufus befürchtet allerdings, dass Lottas Albtraum noch nicht vorbei ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard muss unbedingt Maximilians USB-Stick in die Finger bekommen, um neue Tacla-Plantagen zu finden. Er hat die Rechnung ohne Justus gemacht. Ina erhält ein Angebot, das ihr Leben verändern könnte und muss eine Entscheidung treffen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tanja macht sich Sorgen um Maren und lässt sie daher nicht aus den Augen. Es gelingt ihr sogar, Maren ein wenig aufzumuntern. Doch die Besserung ist nur von kurzer Dauer. Lilly ist froh, dass Tanja die Tour verschieben will, um noch zu bleiben. Doch Tanja hat ihren Einfluss in der Band überschätzt. Langsam wird Emilys Verhalten auffällig, und so muss sie zulassen, dass Tuner erneut den Tag mit Kate verbringt.

(cg/spot)