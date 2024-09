Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Charlotte fühlt sich von Marvin eingeengt. (cg/spot)

SpotOn News | 19.09.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" weiß Charlotte nicht, ob sie ihre Beziehung mit Marvin fortführen soll. Katja entscheidet sich in "Sturm der Liebe" gegen die Liebe und für ihre Tochter. In "Unter uns" ahnen Easy und Mars nichts von Patrizias Wissen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Marvin Zweifel äußert, ob Charlotte emotional stark genug für die Modewelt ist, fühlt sie sich eingeschränkt. Sie ist sich unsicher, ob sie Marvins Plan, gemeinsam nach London zu ziehen, noch unterstützen will. Hannes rät ihr, alles loszulassen, was sie behindert – möglicherweise auch Marvin! Charlotte ist verzweifelt: Soll sie ihre Sommerliebe wirklich beenden? Franka ist entsetzt: Valerie scheint nichts unversucht zu lassen, um Klaas' Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wie soll Franka mit ihrer jüngeren Schwester umgehen, die sie liebt, deren Verhalten sie aber zur Verzweiflung bringt? Vielleicht kann Freundin Jördis weiterhelfen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Katja ist schockiert und weiß nicht, wie sie mit Maxis Geständnis umgehen soll. Sie sorgt sich einerseits um Markus, dem bei einer Verurteilung das Gefängnis droht, andererseits aber auch um Maxi, deren Arztkarriere auf dem Spiel steht. Als Markus erfährt, dass Vincent tatsächlich eine Niere für Ana spenden wird, findet Katja ihn tief besorgt vor. Sie tröstet ihn, und die beiden erleben einen emotionalen Moment. Alfons spricht Theo auf sein harsches Gespräch mit Stella an, woraufhin Theo zugibt, im Ton zu hart gewesen zu sein. Als er Lale davon erzählt, eskaliert die Situation in einem Streit. Theo und die aufgewühlte Maxi trösten einander, was Lale mit Unbehagen beobachtet.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy und Mars spionieren Patrizia gemeinsam mit Ringos Unterstützung aus, ahnen jedoch nicht, dass Patrizia ihnen längst auf die Spur gekommen ist. Ronja stellt bei ihrem ersten offiziellen Treffen mit Gunnar enttäuscht fest, dass er scheinbar kein großes Interesse an ihr hat. David, der herausgefunden hat, dass alle ihn belogen haben, tut sich schwer, die Fürsorge seiner Freunde anzunehmen. Dennoch behält er sein Wissen für sich.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilians Hoffnung auf eine Versöhnung wird zerstört. Der Grund trifft ihn so hart, dass ihm der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Der Streit zwischen Jenny und Justus um die Eishalle wird zunehmend persönlich, da beide sich vom anderen provoziert fühlen. Charlie ist skeptisch gegenüber Valeas Unschuldsmiene und entscheidet, die neue Läuferin genauer zu beobachten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily freut sich zwar für Tobias über seinen Flugschein, doch das Thema belastet sie weiterhin. Als Tobias ausgerechnet Kate mit zu einem Flug in einer kleinen Propellermaschine nimmt, wird Emily von Angst überwältigt. Obwohl sich Jessica und Philip geeinigt haben, fällt ihnen die endgültige Entscheidung immer noch schwer. Die Zeit drängt, denn ihnen bleiben nur noch wenige Stunden.