31.08.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Judith will in "Rote Rosen" verräterische Akten verschwinden lassen und bei "Unter uns" kommt es erneut zum Streit zwischen Bambi und Sina. Lucie hofft in "Alles was zählt" auf eine Aussprache mit Moritz.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Judith wird von einem „Heideecho“-Reporter angeflirtet, erteilt ihm aber eine harsche Absage. Als sie die verräterischen Akten des Projekts Ilmenau Ost vernichtet, landet ein Dokument aus Versehen nicht im Schredder. Gitte begleitet Bruno zu Alex‘ Restauranteröffnung, wo Gitte merkt, dass das Verhältnis von Vater und Sohn angespannt ist und prompt in einen Fettnapf tritt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Hildegard spürt, dass das Amulett, das Alfons beim Sondeln gefunden hat, eine besondere Ausstrahlung hat. Als es verloren geht und Alfons darüber sehr enttäuscht ist, tröstet sie ihn damit, dass es bestimmt bei einer Person ist, die es dringender braucht. Ariane ist zufrieden: Die Buchungszahlen sinken stetig. Werner will dem entgegenwirken und zahlungskräftige Stammkunden anlocken, indem er eine Oldtimerrallye organisiert.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina will nach der Versteigerung des Hauses die Schillerallee verlassen, was sich allerdings nicht mit Amelies Plänen deckt. Ringo und Easy müssen sich eingestehen, dass ihre unterschiedlichen Erziehungsansätze ein Problem darstellen. Um dieses aus der Welt zu schaffen, hat Easy einen unkonventionellen Ansatz. Nach ihrer leidenschaftlichen Wiederannäherung hegt Ute wieder eine leise Hoffnung auf eine Versöhnung mit Benedikt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Um an den Daten-Stick von Maximilian zu kommen, muss Richard seinen Plan vor Justus ausbreiten. Justus reagiert überraschenderweise großzügig. Lucie hofft auf eine Aussprache mit Moritz. Als Moritz sie mit ihrem Bruder Yannick sieht, kommt es zu einem Missverständnis. Finn wird immer wieder ungewollt mit Malu konfrontiert, und plötzlich ist er kurz davor, ihr sein abweisendes Verhalten zu erklären.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin ist aus der Klinik zurück und besucht als erstes Maren. In ihrer Anwesenheit kann Maren ihre bemüht starke Fassade ablegen. Als Katrin jedoch versucht, Maren zu einer Therapie zu bewegen, stößt Maren sie von sich. Tanja ist frustriert, aus der Band geflogen zu sein, und lässt sich von Lilly zu einem Ausflug überreden. Die Schwestern können einen unbeschwerten Moment genießen, doch die Leichtigkeit währt nicht lange.

