In "Sturm der Liebe" weiß Theo nicht, ob er Stella noch trauen kann. Justus und Jenny nähern sich in "Alles was zählt" wieder an und in "GZSZ" muss sich Alicia aus beruflichen Gründen bei einer Dating-App anmelden.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Valerie stellt entsetzt fest, dass sie sich beim Elterngeld verschätzt hat und bittet Julius um eine Anstellung im Hotel. Um Klaas auf ihre Seite zu ziehen, ändert sie ihre Taktik und versucht, Jördis durch Freundschaft zu gewinnen. Wird Jördis darauf eingehen? Marvin ist zutiefst getroffen von Charlottes Entscheidung, alleine nach London zu gehen. Erst durch ein Gespräch mit Ben versteht Marvin die Beweggründe von Charlotte und kann sich schließlich in Frieden von ihr verabschieden.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Stella lässt Theo und Lale im Streit zurück. Gut gelaunt freut sie sich am Telefon mit ihrer Schwester darüber, dass sie und Lale sich immer mehr annähern. Doch während Theo die Situation mit Maxi beruhigt aufklärt und Lale ihre Eifersucht bereut und sich entschuldigt, schmiedet Stella bereits die nächste Intrige. Katja besteht darauf, ihre Tochter zu schützen und will sich von Markus distanzieren, weil sie ihm nicht mehr in die Augen sehen kann. Dennoch überredet er sie, gemeinsam eine Weinpresse für das Weingut zu kaufen. Auf dem Weg offenbart er ihr, wie sehr es ihn schmerzt, dass ihm niemand glaubt. Da gesteht Katja, dass sie von seiner Unschuld überzeugt ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Patrizia es übertreibt und Easy sowie Mars weiter an der Nase herumführt, schiebt Stella entschlossen einen Riegel davor – nur um selbst in den Fokus zu geraten. Ute ist fest überzeugt, dass Britta sie als Trauzeugin auswählen wird. Doch Britta macht daraus ein Spiel. Ronja ist überglücklich, als sie und Gunnar endlich eine engere Verbindung zueinander aufbauen. Doch kann sie wirklich auf ihn zählen?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus und Jenny nähern sich wieder an und versöhnen sich, doch der Streit hat tiefe Spuren hinterlassen. Zwischen Valea und Charlie bleibt die Stimmung angespannt, was Matteo dazu veranlasst, die beiden zu einem klärenden Gespräch zu bewegen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner ist emotional gerührt, als er eine Nachricht erhält! Doch seine Freude wird sofort gedämpft. Alicia muss sich aus beruflichen Gründen bei einer Dating-App anmelden. Ausgerechnet nach ihrer Enttäuschung mit Carlos ist sie dem Ganzen gegenüber skeptisch. Doch das Schicksal hält eine unerwartete Überraschung für sie bereit.