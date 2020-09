01.09.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" zieht Pflegekind Julius bei Ringo und Easy ein. Finn befürchtet bei "Alles was zählt", dass Malu sich für ihre Karriere zu viel zumutet. Später wundert sich Jonas in "GZSZ" über Merles Verhalten.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gregor, dem ebenso wie Henning die Pleite droht, setzt Judith unter Druck, seinen Namen in der Schmiergeldaffäre unerwähnt zu lassen. Der erfolgreiche Bauunternehmer Wolf Zabel bekommt unterdessen die geschäftliche Schieflage seines alten Studienfreundes Henning mit. Bruno glaubt, Gitte vertrieben zu haben, als er sich nach ihrer spontanen Rückkehr als schlechter Gastgeber erweist. Gitte jedoch gefällt seine originelle Art.

Auch interessant:

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lucy hilft Bela bei der Vorbereitung für sein Vorstellungsgespräch. Obwohl die Stimmung zwischen ihnen befangen ist, zeigt Lucys Unterricht Erfolg: Bela erhält den Traumjob! Als Hildegard mal wieder zwischen die Fronten von André und Robert gerät, gesteht sie Alfons, dass sie sich auch manchmal den Ruhestand wünscht. Alfons gibt ihr Recht: Es gibt nichts Schöneres! Doch insgeheim beneidet er Hildegard um ihren Arbeitsalltag.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Saskia sucht nach einer Gelegenheit, Jakob über seine Vaterschaft aufzuklären, aber Jakob will nicht mit ihr über ihre Schwangerschaft reden. Die Hausversteigerung steht bevor. Obwohl Luke damit seinen Plan gefährdet, sorgt er für eine Versöhnung zwischen Sina und dem Rest der Familie. Mit dem Einzug von Pflegekind Julius haben Ringo und Easy endlich ihr großes Ziel erreicht. Es gibt aber sofort neue Probleme.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Lucie erfährt, dass Moritz ihren Bruder für ihren neuen Freund gehalten hat, kann sie sein abweisendes Verhalten verstehen. Finn befürchtet, dass Malu für ihre Karriere ein gesundheitliches Risiko eingeht. Er will sie davon abhalten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Merle ist dankbar, dass Toni ihr Geheimnis bewahrt hat und lässt sich von ihr zur Ärztin begleiten. Jedoch fällt es ihr um einiges schwerer, Jonas endlich zu erzählen, was los ist. Der wundert sich allerdings, dass Merle ihm gegenüber so komisch ist. Doch schließlich fasst Merle sich ein Herz. Da Katrin nicht mehr an Maren herankommt, sucht sie gemeinsam mit Yvonne und Nina nach einer Möglichkeit, für Maren da zu sein.

(cg/spot)