Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Ute bekommt Mitleid mit Bambi, als der von Brittas Ansprüchen vermeintlich total geschafft ist. (cg/spot)

SpotOn News | 23.09.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" fragt sich Jördis verunsichert, welchen Plan Valerie verfolgt. Ute hilft Bambi in "Unter uns" bei seinen Hochzeitsvorbereitungen. In "Alles was zählt" verläuft Bens Start mit dem Cocktailmobil holprig.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jördis ist verunsichert und fragt sich, welches Ziel Valerie verfolgt. Unterdessen plant Klaas, seinen Urlaub mit Jördis für Valerie und das Kind zu verkürzen. Valerie merkt zufrieden, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Doch dann geht sie zu weit und gibt Klaas nach einer spontanen Umarmung einen Kuss auf die Wange. Das bringt Jördis endgültig auf die Palme! Mo und Julius stecken in einer Krise. Julius kommt immer schlechter damit klar, dass Mo ihre Liebe nicht öffentlich machen will. Dennoch wollen sie ihre Beziehung nicht aufgeben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra berichtet Christoph, dass Markus bei der polizeilichen Vernehmung jegliche Schuld von sich gewiesen hat. Christoph kommt vor Werner eine Idee: Was wäre, wenn Werner behaupten würde, er habe Markus bei der Tat gesehen? Bei einem Gesellschaftertreffen zum Weingut wählt Katja Markus als zukünftigen Geschäftsführer an ihrer Seite. Markus ist überrascht: Einerseits unterstützt Katja ihn, doch andererseits spürt er eine gewisse Distanz.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella verspricht Easy und Mars, ihre Mutter auszuspionieren, gerät dabei jedoch immer mehr unter Druck. Cecilia ist hin- und hergerissen, als Gunnar ihr ein fragwürdiges Angebot unterbreitet. Wird sie Ace und Lenny erneut hintergehen? Ute versucht, ihre Enttäuschung zu verdrängen, und unterstützt heimlich den verzweifelten Bambi bei den Hochzeitsvorbereitungen für Britta.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie will ihre Affäre mit Justus trotz aller Umstände genießen, doch dann wird dies ausgerechnet von der unwissenden Jenny vereitelt. Kilian hat unerwartete Neuigkeiten für die Zieglers, was für Henning und Lucie ein schwerer Schlag ist. Bens Start mit dem Cocktailmobil, das Maximilian ihm aufgedrängt hat, verläuft holprig, bis er unverhofft Hilfe erhält.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia und Paul ahnen nicht, dass sie einander schreiben und dabei sind, sich unbewusst ineinander zu verlieben. Doch dann droht alles herauszukommen. Gerner trifft eine neue Entscheidung, aber Yvonne kann das Thema nicht loslassen. Sie versucht, Gerner umzustimmen, was seinen Ärger hervorruft.