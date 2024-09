Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 24.09.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" erfährt Greta überrascht, dass Luis ein talentierter Koch ist. Ringo verkündet Bambi in "Unter uns" stolz den ersten gemeinsamen Geschäftserfolg. In "Alles was zählt" stellt sich Charlie einer Trainingseinheit mit Jenny.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Valerie überschreitet Jördis' Grenzen immer wieder. Obwohl Klaas Valeries Verhalten als akzeptabel empfindet, hält er Jördis für überempfindlich und steht auf Valeries Seite. Doch als Valerie ohne Absprache Jördis als Babysitterin einsetzt, hat Jördis genug und will den Kontakt zu ihr abbrechen. Amelie erkennt durch die Begegnung mit der wohlhabenden, aber einsamen Fabienne, wie glücklich sie mit Jorik und Henni ist. Da es in ihrer Karriere momentan keine großen Herausforderungen gibt, widmet sie sich Henni, um sie zu fördern – was sich jedoch schwieriger gestaltet als gedacht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Greta genießt die unbeschwerte Zeit mit Luis, vor allem, weil sie kaum etwas über ihn weiß. Doch das bereitet Yvonne Sorgen, und Erik schlägt vor, Luis zum Essen einzuladen. Beim gemeinsamen Abendessen versuchen Yvonne und Erik, mehr über Luis herauszufinden, aber Luis bleibt vage und gibt an, dass er gerade Räume gestaltet, was Yvonne glauben lässt, er sei Raumgestalter. Dann trifft Hildegard auf Luis und stellt erstaunt fest, dass es sich um Luis Sommer handelt, einen talentierten Koch!

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach seiner Rückkehr fühlt sich Benedikt emotional hin- und hergerissen zwischen den beiden Frauen in seinem Leben. Patrizia zeigt Verständnis – bis Benedikt Ute alles gestehen möchte. Ringo teilt stolz den ersten Geschäftserfolg mit Bambi und plant, den Gewinn wieder zu investieren. Bambi investiert allerdings in seine Snacks! Cecilia spricht Gunnar ins Gewissen, und dieser zieht seine Drohung, Ace und Lenny zu outen, tatsächlich zurück. Doch das hat bereits Konsequenzen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie nimmt an einem Training mit Jenny teil. Die positive und konstruktive Zusammenarbeit mit ihr lässt Charlies schlechtes Gewissen aufkommen. Kilian erkennt, wie hoch die Erwartungen an ihn sind, und spürt den daraus resultierenden Druck intensiver, als ihm lieb ist. Maximilian ist froh, sich wieder mit Ben und Kim zu verstehen, aber schon bald sorgt jemand anderes für neuen Ärger.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz kämpft um seine Beziehung und hofft, dass Luis auch bereit ist, zu kämpfen. Paul kommt auf die Idee, wer sein Online-Flirt sein könnte, doch ein kleines Missgeschick führt dazu, dass er diesen Verdacht wieder verwirft.