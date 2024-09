Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Nicole und Markus werden von sentimentalen Erinnerungen an Anas Kindheit eingeholt. (cg/spot)

SpotOn News | 25.09.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" bangen Nicole und Markus um Ana. Ringo erfährt in "Unter uns", dass Benedikt ihn bei Huber-Bau ersetzt hat. In "GZSZ" versetzt es Jonas einen Stich, als Flo von einem gutaussehenden Typen angeflirtet wird.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leyla und Elyas erscheinen plötzlich in Lüneburg, und beide haben einige Geheimnisse im Gepäck: Warum ist Leyla so früh aus der Reha zurückgekehrt? Und wieso lagert Elyas sein gesamtes Hab und Gut im Keller der Eltern? Klaas versteht nach wie vor nicht, weshalb Jördis Valerie gegenüber so distanziert ist. Wie soll er zwischen den beiden Frauen agieren? Bei einem gemeinsamen Eis erzählt Klaas Valerie emotional von seinem verstorbenen Kind, was sie sichtlich berührt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nicole und Markus warten während der Transplantation besorgt im Krankenhaus und schwelgen in Erinnerungen an die Vergangenheit. Auch Philipp kann sich nicht auf seine Arbeit konzentrieren, da seine Gedanken ständig bei Ana sind. Er vertraut sich Yvonne an und gesteht, wie schwer es ihm fällt, jetzt nicht bei Ana zu sein. Unterdessen dankt Nicole Vincent für seinen Mut, doch plötzlich verliert Vincent das Bewusstsein. Als Theo gemeinsam mit Stella eine Zusatzaufgabe erhält, will er verärgert von ihr wissen, welchen Plan sie verfolgt. Später treffen sich Theo, Lale und Stella im "Bräustüberl". Theo entdeckt Lale und will sie gerade küssen, hält jedoch plötzlich inne.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Ute sich vom Schock über Patrizias schockierende Diagnose erholt hat, beschließt sie, ihrer Freundin einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. Doch dieser Wunsch ist alles andere als einfach. David versucht, sich Leo zuliebe mit den Lügen von Vivien und Tobias zu arrangieren, aber die beiden machen es ihm schwer. Ringo ist tief getroffen, als er erfährt, dass Benedikt ihn bei Huber-Bau ersetzt hat, was ihn sehr beschäftigt und Bambi an seine Grenzen bringt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus wird klar, dass Maximilian über seine Affäre Bescheid weiß. Wird Maximilian ihn verraten? Deniz erkennt, dass die Zukunft des Teams nicht nur die Teammitglieder selbst betrifft – kann er Simones Pläne vor der Öffentlichkeit geheim halten? Währenddessen fällt es Lucie schwer, Yannicks Entscheidung zu akzeptieren, aber sie erhält unerwartete Unterstützung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica ist enttäuscht, als Albrecht ablehnt, ans Jeremias-Krankenhaus zurückzukehren. Sie versucht trotzdem, nach vorne zu schauen. Doch das Schicksal bietet ihr eine unerwartete Gelegenheit, für Gerechtigkeit zu sorgen. Jonas ist verletzt, als Flo von einem attraktiven Mann angeflirtet wird. Obwohl er weiß, dass seine Eifersucht unbegründet ist, führt dies zu einem Streit.