04.09.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Hildegard macht Robert und André in "Sturm der Liebe" eine wütende Ansage. Bei "Unter uns" täuscht Eva einen Überfall auf Sina und sich selbst vor. Später startet Katrin bei "GZSZ" eine neue Intrige gegen Felix.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Lilly tritt in den Hungerstreik: keine neue Nachhilfelehrerin! Merle ist amüsiert, denn Lilly trickst und futtert sich hinter Brittas Rücken bei Ben durch. Vivien überfällt Gunter mit der Forderung nach mehr Gehalt für die Zimmermädchen. Aber Gunter verweist auf Amelie, die zurzeit in Avignon ist. Das weckt in Vivien den Kampfgeist für einen Betriebsrat.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Während Alfons sich zu Hause langweilt, tragen Robert und André ihren Streit in der Küche auf Hildegards Schultern aus. Schließlich wird es Hildegard zu viel und sie macht beiden eine wütende Ansage. Amelie gibt vor, eine eigene Zucht auf dem Gestüt aufmachen zu wollen. Tim unterstützt sie zunächst, doch dann wird ihm klar, dass Amelie plant, für den Anbau des Stalls Franzis Beete zu zerstören.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva täuscht einen Überfall auf Sina und sich selbst vor. Auf diese Weise will sie verhindern, dass Sina noch rechtzeitig die Zwangsversteigerung stoppen kann. Till ist verschwunden, also fährt Tobias zum Gericht. Da auch Sina nicht aufgetaucht ist, läuft die Zwangsversteigerung wie geplant. Als Rufus zum ersten Mal hört, was Lotta durchgemacht hat, zerreißt es ihm das Herz. Doch Lottas vermeintliche Tapferkeit trügt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kim und Ben bringt das dramatische Erlebnis auf dem Hochhaus zum Nachdenken. Beiden wird klar, wie weit sie füreinander zu gehen bereit sind. Derweil schafft es Marie nicht, professionell mit Deniz zu arbeiten. Daraufhin trifft Simone eine folgenschwere Entscheidung. Justus wird von Georgs Besuch in Essen überrascht. Er setzt alles daran, ein Treffen zwischen ihm und Malu zu verhindern.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner lässt sich nur mit Unbehagen von Katrin überzeugen, eine neue Intrige gegen Felix anzuschieben. Doch als Felix ihm und Katrin unvermittelt auf die Schliche kommt, ist Gerners Misstrauen gegen Laura erneut geweckt… Dank der Malaktion hat John es sich selbst verbaut, einen Käufer für Shirins Wagen zu finden. John ist entschlossen, den Wagen dennoch loszuwerden. Doch dann holen ihn die Erinnerungen an Shirin ein.

(cg/spot)