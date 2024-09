Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Katrin trifft es, dass Tobias offensichtlich über sie hinweg ist. (cg/spot)

SpotOn News | 26.09.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" will Franka Marvin nicht in ihre Familienplanung mit einbeziehen. Patrizias heikles Geständnis lässt Ute in "Unter uns" keine Ruhe. In "GZSZ" muss Katrin erkennen, dass Tobias längst über sie hinweg ist.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Franka möchte Marvin nicht in ihre Zukunftsplanung miteinbeziehen, was ihn tief verletzt. Auf dem Weg zum Gut, um das Gespräch mit ihr zu suchen, sieht Marvin sie in trauter Runde mit Ben und Louis und interpretiert die Situation völlig falsch. Valerie gesteht Julius unter Druck, dass die Schwangerschaft nur ein Trick ist, um Klaas an sich zu binden. Franka bekommt das Gespräch mit und Valerie gerät in Panik – wird Franka sie verraten?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nicole ist schockiert, als sie von ernsten Komplikationen bei Vincent erfährt. Markus eilt sofort ins Krankenhaus, während Ana noch glaubt, dass die Operation für beide gut verlaufen ist. Markus wacht die ganze Nacht am Krankenbett seines Sohnes, während Nicole von Sorgen geplagt ist. Doch Michael kann ihr in diesem Moment nicht den Trost spenden, den sie so dringend bräuchte. Später trifft sie auf Erik und Yvonne und beobachtet, wie liebevoll die beiden miteinander umgehen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David fühlt sich erneut von Vivien und Tobias hintergangen, was seine aufgestaute Wut in destruktiver Weise entlädt. Als die Karrierepläne von Ace und Lenny zu scheitern drohen, bittet Cecilia ausgerechnet Gunnar um Unterstützung. Doch seine Lösung gefällt nicht allen. Ute wird von Patrizias brisantem Geständnis gequält, besonders da Patrizia und Benedikt ausgerechnet jetzt eine gemeinsame Geschäftsreise antreten sollen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nach erschreckenden Nachrichten fällen Henning und die Zieglers gefasst eine Entscheidung. Deniz sieht sich gezwungen, die Gründung des neuen Kaders öffentlich zu machen, was dem Team neuen Schwung gibt und Charlie und Valea näher zusammenbringt. Aus Rücksicht auf Tom verschweigt Imani einen weiteren beruflichen Erfolg, doch sie ahnt nicht, dass Ben ihr unerwartet in die Quere kommen wird.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin genießt einen aufregenden Flirt, aber als sie bemerkt, dass Tobias völlig unberührt bleibt, wird ihr schmerzlich klar, dass er über sie hinweg ist – was sie von sich selbst nicht behaupten kann. Jessica kann es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, Albrecht seinem Schicksal zu überlassen, und hilft ihr aus einer schwierigen Situation. Wird Jessicas Großzügigkeit am Ende belohnt?