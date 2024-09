Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Vivien ignoriert ihre Irritation über Davids plötzliche Abreise. (cg/spot)

SpotOn News | 27.09.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" kommt Nicole mit ihren Gefühlen für Erik nicht klar. Vivien zweifelt in "Unter uns" an David, als das Video von dessen Prügelei auftaucht. Paul ist in "GZSZ" enttäuscht, als sein Online-Flirt das geplante Date kurzfristig absagt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jördis und Klaas finden wieder zueinander. Obwohl Franka sie warnt, dass Valerie die Schwangerschaft nur nutzt, um Klaas an sich zu binden, nimmt Jördis das nicht ernst. Sie vertraut ihm. Als Valerie jedoch wegen einer echten Blutung ins Krankenhaus eingeliefert wird, ignoriert Jördis ihre Beschwerden, was Klaas irritiert. Langsam begreift Jördis, dass Valerie dabei ist, ihre Beziehung zu zerstören.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik sorgt dafür, dass sich Nicole und Ana versöhnen, und Nicole bedankt sich dafür bei ihm. Die wiederholten Treffen mit Erik lassen sie nervös werden, woraufhin sie sich Alexandra anvertraut. Kann man in einer glücklichen Beziehung sein und trotzdem Gefühle für einen anderen Mann entwickeln? Unterdessen erfahren die Sonnbichlers von einem schweren Schicksalsschlag, der Stella getroffen hat: Ihre Schwester Tamara ist tödlich verunglückt. Stella zeigt sich tief getroffen und schätzt Lales Unterstützung, bis ein Anruf sie plötzlich aus der Fassung bringt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella liefert Easy und Mars Beweise für Patrizias Unschuld. Sie fühlt sich bereits sicher, bis eine unbedachte Bemerkung Easy die Wahrheit erkennen lässt. Da Lenny Gunnars erpresserisches Angebot ablehnt, übernimmt Cecilia kurzerhand die Vertragsverhandlungen. Wird das gutgehen? Währenddessen genießen Vivien und Tobias ihr Familienglück – bis ein Video von Davids Prügelei auftaucht, das Vivien ein ungutes Gefühl vermittelt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny lässt sich immer tiefer in die Angelegenheiten des Kaders hineinziehen, sehr zum Missfallen von Justus. Matteo versucht, seine Spuren so schnell wie möglich zu verwischen, doch Ben macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Daniela sucht in ihrer Arbeit Ablenkung von ihren Sorgen, wobei ein Streit mit Kilian ihr ungeplant dabei hilft.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Paul ist enttäuscht, als sein Online-Flirt das geplante Treffen spontan absagt. Doch dadurch hat er Zeit, Alicia bei der Gestaltung der Tür für das bevorstehende Dating-Event zu helfen. Kommt es dabei zu einem besonderen Moment? Lilly ist erleichtert, als Lars ihr mit seinem Charme zur Seite steht, um eine Spendengala unter der Schirmherrschaft des Jeremias zu organisieren.