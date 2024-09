Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Mo hat Angst, sich vor seiner Familie zu outen. (cg/spot)

SpotOn News | 30.09.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" glaubt Mo, sich niemals vor seiner Familie outen zu können. Katja und Markus finden in "Sturm der Liebe" nach einem Streit wieder zusammen. In "Alles was zählt" wird Jennys Ehe mit Justus auf eine harte Probe gestellt.

12:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mo glaubt, dass er sich nach der Reaktion seiner Familie auf Onkel Ömers geheimes Schwulsein nicht mehr trauen kann, sich zu outen. Amelie ist voller Enthusiasmus, Hennis Schachfähigkeiten zu fördern, und malt sich schon aus, wie sie stolz neben dem Siegerpodest steht. Doch dann folgt die Enttäuschung: Ein Schachturnier hat wenig Glamour. Die Nachricht, dass der Askanier-Park einen Käufer sucht, bekommt für Amelie plötzlich eine neue Bedeutung.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Markus ist ratlos angesichts von Katjas widersprüchlichem Verhalten. Währenddessen bittet Werner Katja, sich um potenzielle Käufer für Anton Hagens Gemälde zu kümmern. Markus sieht darin die perfekte Gelegenheit, um Katja nahe zu sein, doch sie weist ihn zurück. Auch Werner ist der Meinung, dass Markus bei diesem Event nichts zu suchen hat. Schließlich kann Markus es nicht mehr ertragen und stellt Katja zur Rede: Warum steht sie nicht zu ihren Gefühlen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Gerade als Easy bereit ist, seinen Verdacht gegen Patrizia fallen zu lassen, stößt er auf ein Beweisstück, das eine neue Verdächtige ins Spiel bringt. Ronja vertraut sich Nadine nicht an, weshalb diese Gunnar um Hilfe bittet. Doch in der Vaterrolle stößt er an seine Grenzen. Britta merkt, dass ihre zukünftige Schwiegermutter ein Problem mit ihr hat – ein Affront, den sie nicht einfach ignorieren kann.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny übernimmt in Simones Abwesenheit die Führung des neuen Kaders, was eine Belastungsprobe für ihre Ehe mit Justus darstellt. Matteo versucht, Ben in Mailand abzuschütteln, doch ohne Erfolg. Er ist geschockt und befürchtet, dass Ben sein Geheimnis herausfinden könnte. Währenddessen vermisst Valea Matteo, ohne zu ahnen, dass er etwas vor ihr verbirgt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lars hat fest vor, Lilly bei ihrem Projekt zu unterstützen. Doch was treibt ihn wirklich an? Alicia und Paul tun so, als wäre nichts passiert, auch wenn beide von einem mulmigen Gefühl begleitet werden. Sie vertiefen sich in ihre anonymen Online-Flirts, ohne zu wissen, wer sich wirklich hinter den Profilen verbirgt.