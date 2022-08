Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 10.08.2022, 11:01 Uhr

"Alles was zählt": Justus macht sich Sorgen um seine Zukunft. (cg/spot)

In "Rote Rosen" erfährt Hendrik, dass Annemarie sich verlobt hat. Justus plagen in "Alles was zählt" Geldsorgen. Bei "GZSZ" lässt sich Toni auf ein klärendes Gespräch mit Nina ein.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Für die Abwehr des lebensbedrohlichen Angriffs zahlt Sina einen Preis, mit dem sie nicht klarkommt. Die Freude bei Ringo und Easy ist groß, als Julius nach Hause kommt – bis unverhofft sämtliche Familiengeheimnisse auffliegen. Rufus hat sich in Antonia verguckt. Als sie wieder auftaucht, hat sie einen zwielichtigem Folgeauftrag für ihn.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus sieht sein Leben durch Gieses unerbittliche Geldforderung erneut bedroht. Doch da kommt Hilfe von unerwarteter Seite. Daniela kann vor Ben ihre Eifersucht auf Bettina nicht länger verhehlen. Er macht ihr daraufhin Mut, Henning ihre Liebe zu gestehen. Leyla und Oskar schweben im siebten Himmel. Doch wie lange können sie ihr Glück noch genießen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner und Paul erleben einen unbeschwerten Moment, fast wie früher, woraufhin Tuner sich ein Herz fasst und Paul mit einer Pinkelparty überrascht. Toni lässt sich auf ein klärendes Gespräch ein – in der Hoffnung, Nina ihre Sicht auf Martin klarmachen zu können. Doch schnell wird klar, dass sie auf keinen gemeinsamen Nenner kommen.