Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Matteo (l.) kann gerade noch verhindern, dass Ben ihn versehentlich auffliegen lässt. (cg/spot)

SpotOn News | 01.10.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" erhält Stella ein Erpresserschreiben. Ben streitet sich in "Alles was zählt" mit Matteo, der sich seltsam verhält. In "GZSZ" zieht Lars Lilly immer tiefer in seine fragwürdigen Pläne hinein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Valerie hat nicht vor, sich an die Vorgaben von Klaas für ihr gemeinsames Leben zu halten. Sie versucht, Jördis und Klaas so oft wie möglich zu stören. Klaas ist erleichtert, dass Jördis alles entspannt hinnimmt, und überrascht sie mit einer Übernachtung im "Drei Könige". Jorik genießt sein unkompliziertes Familienleben, doch Amelie ist das nicht genug. Sie überrascht Jorik mit ihrem Plan, das Millionenprojekt "Askanier-Park" in Angriff zu nehmen.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Bei einem Gespräch kann Roland einige Fragen seines Sohnes Philipp klären, was diesem weiterhilft. Dennoch stellt Philipp klar, dass er Roland nicht als Vater braucht, da Markus für ihn ein hervorragender Ersatzvater ist. Roland gibt jedoch nicht so schnell auf und bewirbt sich als Pferdepfleger auf dem Gestüt. Dies führt zu einer unangenehmen Begegnung zwischen ihm und Markus. In einem emotionalen Moment richtet Roland eine eindringliche Bitte an Philipp, ihm eine weitere Chance zu geben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella ist erleichtert, als ihre Versöhnung mit Easy klappt. Doch ein Erpresserschreiben bringt sie völlig aus der Fassung. Gunnar gelingt es, Ronja dank Nadines Hilfe aufzuheitern, und er genießt seinen Erfolg. Auch Nadine wird für ihre heimlichen Bemühungen belohnt. Britta versucht, sich selbst zu überzeugen, dass Theo auch ohne Kinder mit ihr glücklich sein kann, möchte diese Theorie jedoch lieber vorher auf die Probe stellen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben streitet sich mit Matteo, weil er Antworten auf dessen merkwürdiges Verhalten sucht. Dabei erhält er eine beunruhigende Erklärung. Kilian schafft es, Hanna zu überzeugen, dass er mit dem Thema Yannick abgeschlossen hat. Doch in der Nacht quälen ihn seine Schuldgefühle. Valea vertraut darauf, dass ihr Vater eine Stütze für sie ist, ohne zu ahnen, welches dunkle Geheimnis Matteo vor ihr verbirgt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tobias nimmt aus Versehen einen wichtigen USB-Stick zu einem Treffen mit Emily mit. Als Emily Tobias deswegen im Flugsimulator aufsuchen muss, erlebt sie eine unerwartete Überraschung. Lars verstrickt Lilly immer tiefer in seine Pläne, was ihm schwer zu schaffen macht. Wird er noch einen anderen Ausweg finden, um sein Problem zu lösen?