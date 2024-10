Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Bambi gesteht Sina, dass ihm die Dreifachbelastung langsam über den Kopf wächst. (cg/spot)

SpotOn News | 02.10.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" ist Mo überrascht, dass sein Outing kein Familiendrama auslöst. Sina erkennt in "Unter uns", dass das Brauen für Bambi zur Belastung wird. In "Alles was zählt" gelingt es Matteo mit Bens Hilfe, den Privatdetektiv abzuschütteln.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mo ist erstaunt: Sein Outing führt in seiner Familie zu keinem Aufruhr. Ceyda und Leyla nehmen es gelassen, während Elyas eher verunsichert wirkt. Seine Unsicherheit hat jedoch weniger mit Mo persönlich zu tun, sondern mit der Sorge, wie Celeste reagieren könnte. Ben kann die neue Werkstatt wegen eines Brands vorerst nicht nutzen. Zusammen mit Franka überzeugt er Johanna, die Werkstatt vorübergehend ins Rosenhaus zu verlegen. Als Gegenleistung will Ben Franka bei ihrem Plan unterstützen, ein Pflegekind aufzunehmen. Zwischen den beiden entsteht plötzlich eine so intensive Nähe, dass ein Kuss unausweichlich scheint.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Greta teilt Luis' Freude über die gelungene Eröffnung seines Restaurants. Doch als ein Onlineartikel erscheint, zeigen sich Werner und Christoph wenig begeistert. Verärgert stellt Werner Greta wegen des Artikels zur Rede, der Luis' Gourmetküche lobt. Während der Vorbereitungen zur Hochzeit leidet Christoph immer wieder unter den Folgen seiner einstigen Unterkühlung. Als Maxi davon erfährt, plagen sie erneut Schuldgefühle. Unter einem Vorwand spricht sie Christoph auf seine Beschwerden an, dessen Freundlichkeit ihn in Verwirrung versetzt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina wird bewusst, dass das Bierbrauen für Bambi allmählich zur Belastung wird. Als sie ihm eine Pause gönnen will, deutet sich ein Unglück an. Paco erfährt von Easys Verdächtigungen gegenüber Stella, was zu einem heftigen Streit zwischen den Freunden führt. Als der lang ersehnte Deal doch noch zustande kommt, feiern Cecilia, Ace und Lenny ausgelassen – doch der Abschied steht bevor.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Zwischen Jenny und Justus verschärfen sich die Spannungen, während Charlie befürchtet, dass Jenny ihre Affäre entdeckt haben könnte. Matteo schafft es mit Bens Unterstützung, den Privatdetektiv loszuwerden. Dankbar vertraut Matteo Ben sein Geheimnis an. Hanna wird zunehmend besorgt, als Kilian von einem Albtraum geplagt wird. Der Verdacht, dass Kilian etwas vor ihr verheimlicht, wird immer stärker.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz beschließt wütend, Luis aufzusuchen und ihn zur Rede zu stellen. Werden Jonas und Flo ihn noch aufhalten können? Emily lenkt sich bei einem Abend mit Jessica ab, doch am nächsten Morgen holen sie ihre Gefühle während eines Arbeitstreffens wieder ein.