Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Christoph (r.) fühlt Maxi auf den Zahn. (cg/spot)

SpotOn News | 04.10.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" erkennt Christoph, dass Maxi etwas mit seinem Joggingunfall zu tun hat. Cecilia will in "Unter uns" Margots alten Konditorei-Bulli erwerben. In "GZSZ" erfährt Jessica, dass sie Kontakt mit einem ansteckenden Virus hatte.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Elyas entdeckt 5.000 Euro in seinem Taxi und denkt darüber nach, damit Ceyda bei der Ablöse für den Teppich in der Kölner WG zu helfen und ein Geschenk für Celeste zu besorgen. Doch als er erfährt, dass das Geld Johanna gehört, gibt er es zurück. Johanna zeigt sich dankbar und gibt ihm eine großzügige Belohnung. Franka hat einen Termin beim Jugendamt wegen des Pflegekindes, doch das Gespräch verläuft enttäuschend. Sie kehrt niedergeschlagen zurück, und Ben versucht, sie zu trösten. Schließlich landen die beiden, entgegen ihren Vorsätzen, im Bett.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph leidet weiterhin unter den Folgen seiner Unterkühlung, was Maxi starke Schuldgefühle bereitet. Obwohl Katja ihr rät, sich herauszuhalten, gibt Maxi Christoph unauffällig ein paar Tipps zur Genesung – ein folgenschwerer Fehler. Christoph beginnt, nach weiteren Hinweisen zu suchen, und entdeckt, dass Maxi bereits vor seinem offiziellen Verschwinden bei Alfons nach seiner Joggingroute gefragt hatte. Er stellt sie zu Hause zur Rede und konfrontiert sie mit seinem Verdacht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi freut sich über die Unterstützung seiner Familie, nachdem er beim Bierbrauen Rückschläge erlitten hat. Doch er ist enttäuscht, als Sina seinen Traum nicht ernst nimmt. Ute versucht, gelassen zu bleiben, obwohl Benedikt und Patrizia ihre Geschäftsreise verlängern. Kann sie ihrem Mann vertrauen? Unterdessen plant Cecilia, Margots alten Konditorei-Bulli zu kaufen. Auf dem Weg dorthin begegnet sie einem interessanten Fremden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie ist hin- und hergerissen zwischen ihren Gefühlen für Justus und ihrer Loyalität gegenüber Jenny. Lucie weiß nicht, wie sie mit ihrem Frust umgehen soll, und lässt ihn schließlich heraus. Hanna erkennt, dass sie Kilian nicht dazu zwingen kann, ihr die Wahrheit zu sagen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas und Flo begleiten Moritz auf seiner Reise. Während Alicia ihm bei der Arbeit den Rücken freihält, weigert sich Moritz zu akzeptieren, dass sein Vorhaben erfolglos sein könnte. Jessica freut sich auf den Besuch von Philip, doch kurz vor Feierabend erfährt sie, dass sie möglicherweise mit einem Patienten in Kontakt gekommen ist, der einen ansteckenden Virus hat.