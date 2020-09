14.09.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Robert sorgt sich in "Sturm der Liebe" um die verschwundene Vanessa. Bei "Unter uns" beschädigen die WG-Bewohner versehentlich Benedikts Auto. In "Alles was zählt" kann Justus die Tacla-Lieferprobleme nicht mehr geheim halten.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Judith entdeckt, dass Gregor den Hof an ein Fracking-Unternehmen verkaufen will. Die Idylle von Brunos und Alex‘ Heimat würde komplett zerstört werden. Sie warnt Alex und Astrid, und ihnen wird klar: Henning ist Gregors Komplize! Vivien will Simon zurückgewinnen. Vor seinen Augen macht sie daher mit Anton „Schluss“, doch ihr Plan geht nach hinten los: Simon fordert die Versöhnung der beiden.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert ist alarmiert, weil er Vanessa nach einem seltsamen Telefonat nicht mehr erreichen kann und auch nicht weiß, wo sie steckt. Als er dann erfährt, dass auch Cornelia verschwunden ist, macht er sich auf die Suche nach den beiden. Christoph hat Erfolg: Der Gemeinderat genehmigt die Oldtimer-Rallye nun doch. Ariane entscheidet sich daraufhin zu einer Kehrtwende und setzt sich dafür ein, dass der „Fürstenhof“ als offizieller Veranstalter auftritt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina will nicht wahrhaben, dass Eva sie manipuliert haben soll, aber das Treffen mit den neuen Hausbesitzern öffnet ihr die Augen. Saskia erkennt in einem nahen Moment mit Jakob, wem ihr Herz gehört. Für wen hat sie sich wohl entschieden, für Jakob oder Bambi? Die WG-Bewohner beschädigen bei einem Möbeltransport versehentlich Benedikts Auto. Um Stress aus dem Weg zu gehen, greift Conor zu einem riskanten Plan.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Yannick scheint es sich mit seinen fortwährenden Flirtversuchen nun endgültig mit Vanessa verdorben zu haben. Ein kleines Auto sorgt jedoch dafür, dass Vanessa ihr Urteil revidiert. Derweil kann Justus die Tacla-Lieferprobleme Georg gegenüber nicht geheim halten. Als der sich nun in die Geschäfte einmischen will, passt das Justus gar nicht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner sagt Yvonne ehrlich, dass er zu W&L zurückkehren und gemeinsam mit Katrin die Firma führen wird. Yvonne erkennt wütend, dass es Gerner dabei vor allem um die Fehde mit Felix geht. Lilly merkt, dass Tanja die Musik mehr fehlt, als sie zugeben will. Deshalb lockt sie Tanjas Manager ins Vereinsheim, damit die beiden sich aussprechen. Doch Tanja ist von Lillys Plan alles andere als begeistert und lässt Lilly stehen.

