Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Alicia (l.) sieht ihrem Blind Date mit Herzklopfen entgegen. (cg/spot)

SpotOn News | 07.10.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" will Theo Lale einen Antrag machen. Lucie konfrontiert Yannick in "Alles was zählt" mit ihrer Wut und in "GZSZ" erlebt Alicia mit ihrem Online-Schwarm eine Überraschung.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ben unterstützt Franka dabei, einen weiteren Termin beim Jugendamt zu bekommen, der vielversprechender verläuft. Franka ist dankbar, und die wachsende Verbindung zwischen den beiden fühlt sich richtig an. Dennoch wollen sie vorerst alles unverbindlich lassen. Amelie schlägt Jorik vor, gemeinsam den "Askanier-Park" als gleichberechtigte Partner zu führen. Jorik ist sich noch unsicher: Sollte er wirklich seinen sicheren Job aufgeben? Doch nach einem anstrengenden Tag im Hotel entscheidet er sich, mit Amelie den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Das überstandene Abenteuer mit Stella hat Lale und Theo enger zusammengeschweißt. Als Theo mitbekommt, wie Alexandra und Katja mit Begeisterung Alexandras Hochzeit planen, taucht das Thema auch in seinen Träumen auf. Glücklich wird ihm bewusst, dass er Lale heiraten möchte. Aber würde sie "Ja" sagen? Alfons ermutigt Theo und meint, er solle nicht zu viel nachdenken. Wenn der Antrag von Herzen kommt, kann nichts schiefgehen. Greta gelingt es mit Mühe, Luis von seinem Verdacht abzubringen, und sie vermutet, dass Werner dahintersteckt. Offen gibt Werner das zu, da das LUIS ihnen Gäste weggeschnappt hatte. Greta ist jedoch vor allem enttäuscht, dass die Unschuld ihrer jungen Beziehung zu Luis erste Risse bekommt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David kehrt in die Schillerallee zurück und möchte unbedingt Zeit mit seinem Sohn verbringen. Doch das ist alles andere als einfach. Ute hilft Patrizia bei der Vorbereitung ihrer eigenen Beerdigung. Während die beiden Freundinnen dabei versuchen, dem Tod etwas Heiteres abzugewinnen, löst das bei Benedikt ganz andere Emotionen aus. Cecilia möchte den Kampf um Margots Bulli nicht kampflos aufgeben, aber auch ihr Gegner gibt sich große Mühe, und zwischen ihnen fliegen die Funken.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus entdeckt die bewusstlose Charlie und läuft Gefahr, seine Sorgen vor Jenny preiszugeben. Imani möchte zusammen mit Kilian die Vermarktung ihrer Nährlösung vorantreiben, als sie eine unerwartete Nachricht erreicht. Lucie will Yannick mit ihrer Wut konfrontieren, doch er kommt ihr zuvor, und sie bereut ihren geplanten Wutausbruch.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia und Paul erhalten die Gelegenheit, ihre jeweiligen Online-Schwärme bei einem Reveal-Event persönlich zu treffen. Nichts ahnend, dass sie überrascht werden, sagen sie zu. Jessica ist erleichtert, als sie aus der Quarantäne entlassen wird und endlich zu Philip kann. Doch ihr Zusammensein wird von Kate unterbrochen, die sich mit ihren Sorgen an sie wendet. Und das bleibt nicht das einzige Problem, das auf sie zukommt.