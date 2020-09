15.09.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" erfährt Pia schockiert, dass Freddy aus Lüneburg weggehen will. Tim setzt sich in "Sturm der Liebe" überraschend für Franzi ein und in "GZSZ" findet John beim Umzug ein Erinnerungsstück von Shirin.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Schock für Pia: Freddy wechselt auf ein Internat an die dänische Grenze. Pia bestreitet zwar jegliche Verliebtheitsgefühle, aber dass Freddy sich mit seinem Weggang aus Lüneburg bereits abgefunden hat, kann sie nicht akzeptieren. Nachdem Carla erfahren hat, worum es Gregor bei dem Maiwald-Hof geht, droht sie mit Trennung. Aber der nichtsahnende Bruno hat bereits an Gregor verkauft.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Zu Franzis großer Überraschung teilt Tim ihr mit, dass er bei der Polizei war und sich für sie eingesetzt hat. Außerdem wird er nicht mehr gegen Franzi klagen. Zum Leidwesen von Robert veranstaltet der „Fürstenhof“ nun doch die Oldtimer-Rallye. Werner will wegen der millionenschweren Oldtimer die Haftpflichtversicherung des „Fürstenhofs“ angemessen aufstocken. Doch Ariane gelingt es, Werners Schreiben abzufangen und zu vernichten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva und Benedikt sind die neuen Hauseigentümer. Während sie ihren Triumph genießen, sitzt bei Robert, Sina und Ute der Schock tief. Zudem machen sich die drei Sorgen um Till, der unauffindbar ist. Unterdessen bringt die ganze Hausgemeinschaft den neuen Eigentümern geballte Verachtung entgegen. Auch die WG-Bewohner sind alarmiert. Alle fragen sich, was Eva und Benedikt mit dem Haus vorhaben. Man muss mit dem Schlimmsten rechnen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Justus auf GoGreen setzt, und damit Georgs Idee, Tacla synthetisch herzustellen, zunichte zu machen droht, sorgt er dafür, dass bei Georg jetzt erhebliches Misstrauen geweckt ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura und Moritz verstehen sich immer besser, und Laura findet, dass sie einen ziemlich coolen Bruder dazugewonnen hat. Als Moritz überraschend Besuch von Henry bekommt, wundert sich Laura, wie unsouverän Moritz mit der Situation umgeht. Johns Umzug steht an, und er wird dabei von Philip unterstützt. Beim Kistenpacken stößt John auf ein Relikt von Shirin. Auch Philip wird an seine verlorene Liebe zu Laura erinnert.

(cg/spot)