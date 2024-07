Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Trotz aller Streitigkeiten vertraut Emily ihrem Bruder John an, dass sie Mitleid mit Katrin hat. (cg/spot)

SpotOn News | 16.07.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" wehrt Patrizia Stellas Appell für die lebensrettende OP ab. Imani und Tom können ihre gegenseitigen Vorurteile in "Alles was zählt"" nicht überwinden. In "GZSZ" macht sich Emily Sorgen um Katrin.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi ist über die Versöhnung seiner Eltern glücklich, doch Sina entdeckt, dass diese auf mehreren Lügen basiert. Cecilia erkennt, dass Paula und Valentin zusammengehören, und versucht ihre Freundin zu überreden, ihn nicht gehen zu lassen. Dies führt zu einer wilden Verfolgungsjagd. Patrizia lehnt Stellas Appell für eine lebensrettende OP zunächst ab, doch die Versöhnung mit ihrer Tochter lässt ihre Abwehrhaltung bröckeln.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus verkündet stolz den Börsengang, während harte Zeiten für das Eis bevorstehen. Doch Charlie will das nicht hinnehmen. Imani und Tom können ihre Vorurteile nicht überwinden, bis Hanna und Leyla ihnen einen Spiegel vorhalten. Kilian springt als weniger erfolgreiche Ablenkung für Simone und Richard ein, um Daniela und Henning von den Hochzeitsvorbereitungen fernzuhalten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Kann Emilys Eingreifen in letzter Minute verhindern, dass Katrin rückfällig wird? Dankbar kommt Katrin ins Nachdenken. Michi erkennt, dass Nihat durch seinen Tunnelblick die Realität nicht mehr sieht. Er wendet eine ungewöhnliche Methode an, um Nihat wachzurütteln. Ist Nihat auf einem falschen Weg?