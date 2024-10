Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Imani (r.) räumt vor Tom ein, dass die Entwicklung des Produkts ernüchternd ist. (cg/spot)

SpotOn News | 08.10.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" ist Elyas niedergeschlagen, weil Celeste ihn betrogen hat. Theo plant in "Sturm der Liebe" einen romantischen Hochzeitsantrag. In "Alles was zählt" gerät Imani unter Druck, als der Erfolg ihres Produkts ausbleibt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Elyas kehrt enttäuscht aus Köln zurück: Celeste hat ihn hintergangen. Mo versucht verständnisvoll, ihm beizustehen, doch Elyas fühlt sich unwohl, weil Mo Männer liebt. Marvin plant ein Wochenende in Amsterdam mit der Poker-Lady, aber es gibt ein Problem: Wer übernimmt seinen Food Truck? Schließlich überredet Marvin Leyla, und Franka überzeugt Ben, dabei zu helfen. Marvin ist zufrieden, bis er Franka und Ben in einer innigen Umarmung erwischt, was ihn vor Eifersucht kochen lässt.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Theo fasst neuen Mut und plant, seinen Heiratsantrag an Lale noch romantischer an einem See zu inszenieren, wie er es sich erträumt hat. Lale erkennt währenddessen, dass Theo bereits versucht hat, beiläufig um ihre Hand anzuhalten. Nun fürchtet sie, dass er es sich anders überlegt hat, und beschließt, selbst die Initiative zu ergreifen. Doch als sie sich über das Ziel ihres Ausflugs uneinig sind, trennen sich die beiden genervt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt wird schmerzlich bewusst, dass er Patrizia bald verlieren wird, und stürzt in eine tiefe emotionale Krise. Tobias und Vivien glauben, dass sie David mit der Papa-Party genug abgelenkt haben. Doch David will nicht länger nur der Vater zweiter Klasse sein. Pacos Zorn auf Easy lässt nach, als er bemerkt, dass die Ehe zwischen Ringo und Easy in Schwierigkeiten steckt. Er ahnt jedoch nicht, dass dahinter mehr steckt, als er vermutet.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus hat genug von den ständigen Auseinandersetzungen mit Jenny und schmiedet einen Plan, um die Lage zu entschärfen. Imani gerät unter Druck, als sie merkt, dass der erhoffte Erfolg ausbleibt. Lucie überrascht Daniela mit der Idee, Henning persönlich die Neuigkeiten zu überbringen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zoe erneuert ihr Jobangebot an Carlos. Wird er es diesmal annehmen? Als Gerner sie wegen Carlos zur Rede stellt, eskaliert die Situation. Paul bekommt kalte Füße und zieht sich zurück, bevor er sich beim Reveal-Event seinem potenziellen Liebes-Match zeigen kann, aus Angst, erneut enttäuscht zu werden.