16.09.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Bei "Unter uns" macht Robert Eva eine Kampfansage. Malu bekommt in "Alles was zählt" überraschend eine E-Mail aus Antwerpen. Bei "GZSZ" ist Laura irritiert, wie feige sich Moritz gegenüber Henry verhält.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Henning reagiert bestürzt, als Gregor den Kaufvertrag mit Bruno rückgängig macht. Dann erkennt er die Chance auf einen noch größeren Gewinn, bootet Wolf erneut aus und will das Geschäft mit Bruno allein durchziehen. Astrid und Alex senden sich indessen erotische Liebesbotschaften und genießen ihre Zweisamkeit bei einem Schäferstündchen im Heu.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva genießt noch immer ihren Triumph über die Weigels. Als Robert ihr eine Kampfansage macht, demonstriert sie ihre Macht und trifft ihn damit empfindlich. Als Julius sein Taschengeld aufbessern will, sieht Ringo eine Chance für ein gemeinsames Projekt. Vom Ergebnis ist Easy aber wenig begeistert. Luke macht Nika klar, dass er nicht in der WG wohnen will, weil er seinen Freiraum braucht. Sina versucht, ihn umzustimmen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Justus seinen Konflikt mit Georg lösen muss, bekommt Malu eine E-Mail aus Antwerpen. Geschockt erkennt sie, dass Justus seine Finger im Spiel hat. Während Marie sich immer weiter in ihren Unmut um Deniz und Jenny hineinsteigert, nimmt Lucie ihr Schicksal selbst in die Hand und stellt Regeln für sich und Moritz auf.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura ist irritiert, wie feige sich Moritz gegenüber Henry verhält. Moritz sieht das ein und beendet die Beziehung. Während Moritz glaubt, endlich alle Sorgen los zu sein, trifft der gekränkte Henry auf Laura und erhebt schwere Vorwürfe gegen Moritz. Durch Felix‘ schonungslose Analyse angegriffen, verschweigen John und Philip, dass ein Farbfleck auf seinem Hintern prangt. John findet allerdings, dass Felix nicht mit allem Unrecht hatte.

(cg/spot)