Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Jessica fühlt sich in der Wohnung von Philip und John (r.) ein wenig fehl am Platz. (cg/spot)

SpotOn News | 09.10.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" ist Britta entsetzt, als Tsatsikis Hundesitterin ihn mit in ein neues Leben nehmen will. Imani verschweigt Kilian in "Alles was zählt" ihre beruflichen Rückschläge. In "GZSZ" erwischt John Jessica in einer peinlichen Situation.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella hält es kaum aus, dass Ringo und Easy zerstritten sind. Hat sie etwa die Liebe eines anderen Paares geopfert, um selbst mit Paco glücklich zu bleiben? David ist weiterhin frustriert über seine Rolle in Leos Leben, aber er weiß genau, welche Hebel er in Bewegung setzen muss. Britta ist schockiert, als Tsatsikis Hundesitterin plant, den Hund mit in ihr neues Leben zu nehmen. Mit unlauteren Mitteln kämpft Britta darum, Tsatsikis Zuneigung zu gewinnen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Solange Jenny so nah am Eiskunstlaufkader ist, möchte Justus lieber Abstand zu Charlie halten. Doch diese Entscheidung bringt ihm neue Schwierigkeiten ein. Imani verheimlicht vor Kilian ihre beruflichen Misserfolge. Als Kilian dahinterkommt, droht die Situation zu eskalieren. Matteo ist dankbar für Bens Unterstützung in Mailand, doch nun weiß Ben mehr über ihn, als Matteo lieb ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica möchte sich stärker in ihre neue "Familie" einbringen. Sie punktet bei John, als sie ihm bei einem Problem hilft, doch kurz darauf gerät sie in eine extrem peinliche Situation, in der John sie erwischt. Gerner sieht sich gezwungen, bei Zoe in Bezug auf Carlos nachzugeben, aber er wird sich von ihr kein weiteres Mal manipulieren lassen. Sobald sich eine passende Gelegenheit bietet, plant er, Zoe loszuwerden.