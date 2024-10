Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Marvin ist irritiert von seinen Gefühlen und möchte am liebsten sofort nach Amsterdam flüchten.

SpotOn News | 10.10.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" würde Marvin am liebsten vor seinen Gefühlen für Franka flüchten. Ronja versöhnt sich in "Unter uns" mit Henry. In "GZSZ" erlebt Emily einen pannenreichen Roadtrip mit Tobias.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Marvin ist von seinen Gefühlen für Franka verunsichert und denkt darüber nach, sofort nach Amsterdam zu verschwinden. Allerdings kann Leyla den Food Truck nicht vertreten. Unerwartet bietet sich Franka an, spontan auszuhelfen. Jorik fühlt sich unwohl mit dem Plan, den Askanier-Park zu kaufen. Während Amelie bereits den Umzug in das neue Anwesen in Gedanken plant, gefällt das Jorik überhaupt nicht. Doch das Vorhaben gerät in Gefahr: Fabienne fordert von Amelie Eigenkapital, das sie nicht aufbringen kann.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vincent entscheidet sich, Markus' früheres Angebot, Philipp zu kündigen, anzunehmen. Daraufhin beschuldigt Markus Philipp, bei den Steuerunterlagen grob nachlässig gewesen zu sein. Philipp wird misstrauisch. Ist er das Opfer eines Plans? Als Philipp Ana um Hilfe bitten will, verteidigt sie Vincent, denn solches Verhalten passt einfach nicht zu ihm, oder? Während Greta für Luis etwas vom Bauern abholen möchte, fühlt sie sich plötzlich im Wald verfolgt. Die Situation wird so beängstigend, dass sie zum Gestüt flüchtet. Dort begegnet sie einem freundlichen Jogger, der sie begleitet und schließlich nach Hause bringt. Greta bedauert fast, nicht nach seiner Telefonnummer gefragt zu haben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stellas Versuch, Ringo und Easy durch eine romantische Erinnerung zu versöhnen, endet in noch mehr Streit zwischen den beiden. Doch ein liebevolles Detail weckt Pacos Verdacht. Ronja versöhnt sich mit Henry, was Gunnar jedoch verärgert und schnell zur nächsten Auseinandersetzung führt. Theo vermutet, dass Britta mehr an Tsatsiki hängt, als sie zugeben möchte. Da kommt ihm gerade rechtzeitig eine neue Aufgabe für Britta in den Sinn.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus kann sich rechtzeitig verstecken, verliert jedoch die Zimmerkarte für das Hotel. Über Umwege landet diese Karte ausgerechnet bei Jenny. Toms Hilfe verschafft Imani zwar etwas Zeit, aber irgendwann muss sie Kilian die Wahrheit sagen, und der ist verständlicherweise sauer. Matteo hat die Sorge, dass Ben Valea gegenüber die Wahrheit enthüllen könnte. Obwohl Ben verspricht, still zu bleiben, ist Matteo unsicher, ob er ihm wirklich vertrauen kann.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily ist genervt davon, dass sie mit Tobias für den Bertoie-Auftrag in ein Hotel fahren soll. Sie versucht, den Termin so kurz wie möglich zu halten, doch schon die chaotische Anreise bringt sie in Schwierigkeiten. Jessica ist es unangenehm, als John sie beim Telefonsex mit Philip erwischt. Sie versucht, das Missgeschick wieder gutzumachen, bis John ihr klarmacht, dass er und Laura nichts anderes tun.