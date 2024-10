Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Vincent ist überrascht, als Ana ihm vorschlägt, gemeinsam nach Thalheim zu gehen. (cg/spot)

SpotOn News | 14.10.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" schlägt Ana Vincent vor, mit ihr nach Thalheim zu ziehen. Cecilia redet sich in "Unter uns" ein, dass ihr Traum von Margot nichts zu bedeuten hatte. In "Alles was zählt" bahnt sich der nächste Streit zwischen Imani und Kilian an.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Elyas fällt es schwer, mit dem Partner seines Vaters locker umzugehen. Erst als Julius ihm verdeutlicht, dass Mo trotz seiner neuen Beziehung derselbe geblieben ist, versöhnt sich Elyas mit seinem Vater und Julius wird herzlich in die Familie Kilic aufgenommen. Julius ist so glücklich, dass er Mo spontan einen Heiratsantrag macht. Währenddessen fragt sich Simon, was er mit seinen bald schlüpfenden Hühnerküken machen soll. Der Hof von Bauer Knut Petersen wäre perfekt, doch Simon hat Streit mit ihm. Kann er Knut trotzdem umstimmen?

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana ist voller Vorfreude auf ihren baldigen Umzug nach Thalheim. Als Vincent äußert, dass er es bedauert, künftig getrennt zu leben, beschließt Ana, ihn zu fragen, ob er mitkommen möchte. Lale erinnert Ana unbewusst daran, dass sie nun mit Vincent den Traum leben will, den sie einst mit Philipp hatte. Dies bringt Ana zum Nachdenken, ob sie Dankbarkeit mit Liebe verwechselt. Nicole weiß nichts von Michaels Krankheit und ist irritiert, als er sich distanziert. Als sich seine Diagnose bestätigt, ist Michael so niedergeschlagen, dass er Nicole vor den Kopf stößt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia redet sich ein, dass der Traum von Margot keine Bedeutung hat. Doch ihre Uroma tritt auch in der Realität in ihr Leben. Die schwerkranke Patrizia bleibt ruhig, als die Hubers einen Familienurlaub ankündigen. Doch es zeigt sich, dass ihre Tapferkeit nur Fassade ist. Bambi bereut schnell den Vertrag mit der Brauerei und ist bereit, auf Ringos Bedingungen einzugehen, um aus der Situation herauszukommen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Valea öffentlich über den Tod ihrer Mutter spricht, verärgert sie nicht nur Charlie, sondern auch Matteo. Wieder einmal droht es zwischen Imani und Kilian zu eskalieren. Tom und Hanna versuchen strategisch einzugreifen, um einen erneuten Streit zu verhindern.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia erkennt, dass ihr Verdacht zutrifft. Aufgewühlt stellt sie sich die Frage, ob sie tatsächlich Gefühle für ihr Match hat. Toni schlägt ihr vor, es herauszufinden. Nihat macht Lilly spontan den Vorschlag, zusammenzuziehen und wirft Flo kurzerhand aus der Wohnung. Überrumpelt bremst Lilly Nihat, da sie sich in ihrer WG wohlfühlt. Wie werden Flo und Jonas darauf reagieren?