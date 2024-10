Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Amelie hat das Gefühl, das ihr alle um sie herum weit voraus sind. (cg/spot)

SpotOn News | 15.10.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" befürchtet Amelie, als einzige im "Carlas" zu versauern. Vincent sorgt sich in "Sturm der Liebe" um Miro, der von Alpträumen geplagt wird. In "Alles was zählt" bereuen Valea und Matteo ihren Streit.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Fabienne hält Amelies Entscheidung, sich vom Hotelprojekt zurückzuziehen, für feige. Amelie lässt das nicht kalt. Sie hat das Gefühl, dass alle um sie herum vorankommen, während sie im "Carlas" feststeckt. Kurzentschlossen entscheidet sie, den Askanier-Park doch zu kaufen. Jorik ist schockiert. Mo fühlt sich von Julius' spontanen Heiratsantrag unter Druck gesetzt. Julius bedauert es, da er eigentlich nur sein Glück ausdrücken wollte. Um das wieder gut zu machen, schenkt er Mo ein symbolisches Geschenk, das ihn glücklich macht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Lale hört, dass Shirin und Gerry in drei Wochen zu Besuch kommen, möchte sie diesen Anlass nutzen, um zu heiraten. Theo ist begeistert und sie stürzen sich in die Hochzeitsvorbereitungen. Doch sie finden so kurzfristig keinen passenden Veranstaltungsort. Theo organisiert Miro eine Unterkunft bei Vincent und Maxi. Die beiden sind mit ihrem neuen Mitbewohner zufrieden. Doch Vincent bemerkt, dass Miro unter starken Albträumen leidet, was ihm Sorgen bereitet.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia versucht, ihre Begegnungen mit ihrer toten Uroma vernünftig zu erklären. Doch das Gefühl, dass ein Geheimnis gelüftet werden muss, bleibt bestehen. Vivien und Tobias sorgen sich nach dem Wasserschaden um Leos Gesundheit, ahnen jedoch nicht, dass die eigentliche Gefahr woanders lauert. Benedikt steht vor der Entscheidung zwischen einem Familienurlaub und der Fürsorge für Patrizia. Schließlich spielt Majas Stofftier Froschi eine unerwartete Rolle bei der Lösung des Problems.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Jenny sich aus dem Eislaufgeschäft zurückzieht, vermutet Charlie, dass sie und Justus ihre Affäre wieder aufnehmen. Doch Justus wird die Situation zunehmend unangenehm. Valea und Matteo versöhnen sich nach ihrem Streit, doch dann hört Valea etwas, das sie nicht einordnen kann. Henning und Lucie kümmern sich um familiäre Angelegenheiten, als Henning von Plonnek eine unglaubliche Forderung erhält.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia ist unsicher, ob sie verwirrt oder verliebt ist. Auf Nihats Geburtstagsparty will sie ihre Gefühle klären und greift dazu zum Alkohol. Ob das eine gute Entscheidung ist? Jonas und Flo verkünden glücklich, dass sie zusammenziehen wollen. Als sie hören, dass Nihat und Lilly noch abwarten wollen, fragen sie sich, ob sie vielleicht zu schnell gehandelt haben.