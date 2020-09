22.09.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Simons Eltern kündigen bei "Rote Rosen" ihren Besuch an. Michael ist bei "Sturm der Liebe" von Rosalie und André genervt. In "GZSZ" knistert es zwischen Nazan und Felix.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Simons Eltern ihren Besuch ankündigen, setzt sich Vivien in den Kopf, als Simons Begleitung aufzutreten und übt mühsam die Tisch-Etikette. Aber bis sie die Schneckenzange im Griff hat, ist das Essen längst abgesagt. Amelie fällt aus allen Wolken, als Gunter sein Angebot zurückzieht, ihr die Mehrheit der Hotelanteile zu verkaufen. Amelie gibt dem ahnungslosen David die Schuld.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Da Alfons und Hildegard an allen Ecken und Enden im „Fürstenhof“ fehlen, überlegen sich Werner und Robert eine List, um die beiden zurückzuholen. Tief enttäuscht von Rosalie lehnt André eine Zusammenarbeit ab. Michael gehen die Streitereien von Rosalie und André mittlerweile so auf die Nerven, dass er beide kurzerhand aus der Scheune werfen will.

Mehr zum Thema:

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi will Saskia während der Schwangerschaft unterstützen, indem er mit ihr einen Geburtsvorbereitungskurs besucht. Jakob hat dieselbe Idee. Eva nutzt ihr Wissen um Tills Verbleib aus, um Noah für sich zu beanspruchen. Doch wie lange wird sie den Weigels Tills Schicksal verheimlichen können? Lenis peinlicher Fauxpas mit Jakob beunruhigt Paco. Als er Leni zur Rede stellt, erkennt er, dass sie auf ihre eigene Art trauern muss.

Galerie

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn möchte nicht länger nur ein guter Freund für Malu sein. Er beschließt, alles auf eine Karte zu setzen, doch Justus kommt ihm zuvor. Derweil möchte Richard mehr über das Verhältnis zwischen Georg und Justus herausfinden und ist überrascht, wie weit sich Justus öffnet. Ina ist enttäuscht, dass Chiara Yannick in der Öffentlichkeit als ihren Freund ausgegeben hat. Das bringt sie allerdings auf eine Idee.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne hat das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt, und stellt Moritz zur Rede. Der behauptet, Liebeskummer zu haben. Als Laura davon erfährt und Yvonne sich Selbstvorwürfe macht, kann Laura die Wahrheit nicht länger für sich behalten. Felix unterbricht den nahen Moment mit Nazan. Beide haben anschließend mit ihren aufkommenden Gefühlen zu kämpfen und setzen trotzdem alles daran zu verdrängen, dass da etwas zwischen ihnen ist.

(cg/spot)