Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Nach langem Warten schließen sich Philip und Jessica endlich in die Arme. (cg/spot)

SpotOn News | 16.10.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" überrumpelt Luis Greta mit einem Liebesgeständnis. David fällt in "Alles was zählt" aus allen Wolken, als Leo bei Easy unterkommen soll. In "GZSZ" plant Jessica das perfekte Wiedersehen mit Philip.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jördis bekommt von Adam Szymanski endlich mehr Informationen über das Okavango-Delta. Dabei wird deutlich, dass Adam viel von seinem Privatleben für seine Expeditionen geopfert hat. So weit möchte Jördis nicht gehen, aber sie will endlich ihren Traum einer Afrikareise verwirklichen. Ceyda ermutigt sie, alleine zu reisen. Jördis ist motiviert, bis Klaas von seiner Tagung zurückkehrt und ihr eine Liebeserklärung macht. Bauer Knut Petersen zeigt Interesse an Frankas Projekt, doch als er beginnt, mit ihr zu flirten, beendet sie spontan das geschäftliche Treffen. Hat sie dadurch ihre Chance auf einen erfolgreichen Geschäftsabschluss verspielt?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Greta lädt Miro zum Brunch ein, was Luis eifersüchtig macht. Daraufhin lädt Greta auch Luis ein, und das Eis zwischen den beiden Männern bricht schnell. Später gesteht Luis Greta, dass er sich in sie verliebt. Theo und Lale sind begeistert, dass sie endlich den passenden Ort für ihre Hochzeit gefunden haben. Als Theo eine Nachricht von seinem Vater erhält, bemerkt Lale, wie sehr ihn das beschäftigt, und schlägt vor, Theodor zur Hochzeit einzuladen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David ist schockiert, als er erfährt, dass Leo bei Easy unterkommen soll, und er versucht, den Lassners ein schlechtes Gewissen zu machen. Wird er nun für seine Intrige belohnt? Stella muss sich schnell ein neues Geschenk für Paco einfallen lassen, doch ihre Geheimniskrämerei führt bei ihm zu Missverständnissen. Britta glaubt, dass sie und Theo auch ohne Kinder glücklich sein können, nachdem sie beim "Projekt Kassandra" so gut harmonieren. Liegt sie damit falsch?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie hofft mit Justus auf seine Geschäftsreise gehen zu zu können, doch dann erfährt sie den wahren Grund für die Reise und wer ihn begleiten wird. Imani hofft verzweifelt darauf, die Ursache für das Versagen der Nährlösung gefunden zu haben, aber es zeigt sich, dass diese Hoffnung trügerisch ist. Matteo glaubt, Valea nur durch weitere Lügen beruhigen zu können, doch Valeas Vertrauen in ihren Vater gerät zunehmend ins Wanken.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner wird von Moritz unterbrochen, als er die Wahrheit sagen will. Der Moment ist verpasst, und Gerner entscheidet, sein Geständnis weiter hinauszuzögern. Doch sein Verhalten verunsichert Moritz immer mehr. Jessica freut sich sehr auf Philip und plant nicht nur ein perfektes Aussehen, sondern auch einen perfekten Tag für ihn. Doch nichts läuft wie geplant.