Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Lucie (r.) klagt Franziska ihr Leid. (cg/spot)

SpotOn News | 17.10.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" will sich Greta mehr auf Luis einlassen. Britta versucht in "Unter uns", Kassandra wieder los zu werden. In "Alles was zählt" geht Lucie als Justus' Vertretung zu weit und bekommt Ärger.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ben kehrt aus Andalusien zurück, kann jedoch aufgrund eines beschädigten Dachs nicht in seine Wohnung. Daher entscheiden sich Franka und Ben, ihre Wohngemeinschaft vorerst fortzuführen. Auch Lilly könnte vorübergehend aufs Gut ziehen. Allerdings hat Lilly derzeit eigene Schwierigkeiten und fühlt sich von Ben vernachlässigt. Sie wirft ihm vor, sich nur um sich selbst zu kümmern, während er den "Super-Papa" spielt. Amelie ist tief verletzt von Joriks Anschuldigung, sie würde sich nicht um Henriette kümmern. Erst als Henni der Streit zu schaffen macht, raufen sich die beiden zusammen. Aber wird das ausreichen, um ihre Familie zu retten?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Luis macht sich Sorgen, dass er Greta zu sehr gedrängt hat, während Erik ihm zuhört. Yvonne ermutigt Greta, sich nicht durch ihre Vergangenheit mit Noah selbst im Weg zu stehen. Luis ist überglücklich, als Greta bereit ist, mit ihm den nächsten Schritt zu wagen, auch wenn sie glaubt, dass es aufgrund ihrer Jobs und der Distanz schwierig werden könnte. Christoph wird nachdenklich, als Alexandra ihm sagt, dass er sich positiv verändert hat. Daraufhin signalisiert er Katja, dass sie versuchen kann, Markus zu überreden, mit ihr fortzugehen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David gesteht, wie sehr ihn das Gefühl belastet, das fünfte Rad am Wagen zu sein. Vivien plagt ihr Gewissen, doch sie fasst schließlich einen Entschluss. Paco fällt es schwer, bei seiner Geburtstagsparty zuzusehen, wie Ringo und Easy weiterhin im Streit liegen. Am nächsten Morgen wird ihm einiges klar. Britta ist schockiert, wie sehr Theo sich ins Zeug legt, um der schwangeren Kassandra zu helfen, und setzt alles daran, sie loszuwerden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone kehrt ohne Ergebnisse zurück. Deniz hat die Sorge, nicht allen Läuferinnen gerecht zu werden, was Simone zu einer harten Entscheidung zwingt. Charlie und Valea lassen ihren privaten Frust aneinander aus. Verzweifelt appelliert Leyla an den Teamgeist und das gemeinsame Ziel. In ihrem Eifer, Justus bestmöglich zu vertreten, übertreibt es Lucie – was zu Spannungen mit Tom und Hanna führt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John entdeckt, dass Emily sich verliebt hat, und ermuntert sie, ihren Gefühlen nachzugehen. Emily ist zunächst nicht überzeugt. Währenddessen geraten Jessica und Philip in einen Streit, weil sie unter Druck stehen, ihr Treffen perfekt und spannend zu gestalten. Sie versöhnen sich zwar schnell, doch der Alltag durchkreuzt erneut ihre Pläne für den Ausflug.