24.09.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" werden Amelies Panikattacken immer stärker. Bei "Unter uns" rettet Vivien Julius mit Hilfe eines Unbekannten das Leben. John und Philip versuchen sich in "GZSZ" an einer Dating-App.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie will nicht wahrhaben, wie sehr sie der Prozesstermin gegen Torbens Mörder belastet. Erst als die Panikattacken immer stärker werden, vertraut sie sich Britta an. Walter entpuppt sich als ein Mann, der für jede Überraschung gut ist. Er gewährt Ben und Tina einen großzügigen Kredit für den Kauf des Rosenhauses. Und er verblüfft mit seinem Bekenntnis pro Fracking. Die Kontroverse macht Merle in seinen Augen dann mehr als attraktiv.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Die Nachricht vom Brand der Oldtimer-Garage sorgt am „Fürstenhof“ für Entsetzen. Als Franzi für kurze Zeit glaubt, Tim sei dadurch in Gefahr, bemerkt sie, dass sie immer noch Gefühle für ihn hat. Sie beschließt, den „Fürstenhof“ so schnell wie möglich mit Steffen zu verlassen. Die Feuerwehr stellt fest, dass der Brand von Roberts Grill ausging, der offenbar nicht ausreichend gesichert war. Robert weist jede Verantwortung von sich.

Mehr zum Thema:

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Mit der Hilfe eines Unbekannten rettet Vivien Julius das Leben. Obwohl Vivien eine Einladung des Fremden ausschlägt, scheint er sie nicht kalt zu lassen. Easy erfährt besorgt von Julius‘ Allergieschock und sucht einen Weg, um für den abweisenden Jungen da zu sein. Wird sich Easys Beharrlichkeit auszahlen? Als Till aus dem Koma erwacht, erfährt er von der Übernahme des Hauses durch Eva und Benedikt. Mit neuem Kampfesmut fasst er einen Entschluss.

Galerie

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa und Yannick müssen nach einem Missverständnis Irritationen ausräumen. Doch dann erleben sie einen Schrecken der ganz anderen Art. Kims Kündigung bringt Isabelles Zeitplan durcheinander. Widerwillig stellt sie fest, dass sie noch einiges in Essen regeln muss. Derweil treibt Georg seine Idee voran, bei InkaKraft! auf künstliche Ersatzstoffe zu setzen. Richard und Justus wollen diesen Plan unbedingt torpedieren.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die Fronten zwischen Emily und Tuner sind verhärtet. Trotz Pauls Vermittlungsversuchen, eskaliert die Situation, woraufhin beide entschlossen sind, den Streit vor Gericht zu bringen. Paul stellt daraufhin ihre Freundschaft infrage. John und Philip sind sich einig, dass es schön wäre, mal wieder ein Date zu haben. Aus Spaß versuchen sie sich an einer Dating-App, als sie dabei dieselbe Frau auserwählen, lassen sie jedoch lieber die Finger davon.

(cg/spot)