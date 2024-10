Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Markus ist überrumpelt, als Katja ihn bittet, mit ihr wegzugehen.

SpotOn News | 18.10.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" schlägt Katja Markus überraschend vor, mit ihr den "Fürstenhof" zu verlassen. Stella erkennt in "Unter uns" erleichtert, dass Paco trotz ihrer Fehler zu ihr steht. In "GZSZ" befürchtet Emily, dass ihr Schwarm sie nicht auf dem Radar hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jördis und Klaas haben vor, gemeinsam mit dem Motorrad durch Botswana zu reisen. Als Valerie davon erfährt, bittet sie Klaas eindringlich, wegen des Kindes kein Risiko einzugehen. Klaas überzeugt Jördis, die Reise mit einem Geländewagen anzutreten, da er sie nicht in Gefahr bringen will. Kurz darauf erzählt Valerie Jördis den wahren Grund für Klaas' Sinneswandel. Unterdessen zweifelt Ben daran, ob Lillys Vorwurf, er sei egoistisch, gerechtfertigt ist. Franka spricht ihm Mut zu und organisiert mit ihm eine Party für Lilly, die ein voller Erfolg wird.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Katja täuscht Markus vor, dass sie es nicht länger aushält, Christoph in ihrer Nähe zu haben, und fragt ihn, ob er sich vorstellen könnte, den "Fürstenhof" zu verlassen – ohne Erfolg. Schließlich wendet sich Katja an Christoph und bittet ihn um Unterstützung. Widerwillig stimmt er zu und inszeniert vor Markus einen Streit. Christoph muss sich später gegenüber Alexandra erklären, während Katja Markus weiter vorspielt, wie verzweifelt sie ist. Wird Markus am Ende doch dazu gebracht, mit Katja zu gehen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia hat das Gefühl, dass Margot ihr etwas Wichtiges mitteilen möchte und denkt, in deren Sinne zu handeln, als sie die Trauerfeier verschiebt. Nadine versucht, sich zurückzuhalten, als Ronjas Führerscheinprüfung ansteht. Doch als Gunnar sie im Stich lässt, springt Nadine ein. Stella sieht sich den Urteilen der anderen ausgesetzt, doch sie ist erleichtert, als ihr bewusst wird, dass Paco fest zu ihr hält.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz akzeptiert Simones Entscheidung nicht und entwickelt einen Kompromiss, dem Simone nichts entgegenzusetzen hat. Hanna und Tom sind nach wie vor verärgert über Lucies Verhalten, bis ein erneuter Besuch der Brandschutzbeauftragten sie zum Nachdenken bringt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Mit Tonis Unterstützung plant Alicia eine Überraschung. Doch sie hat Nihat in ihre Überlegungen nicht einbezogen. Emily stellt fest, dass ihr Schwarm sie überhaupt nicht wahrnimmt. Wie wird sie darauf reagieren? Michi lässt durchblicken, dass er Lars' Verhalten ihm gegenüber unangebracht findet. Auch wenn Lilly ihren Vater verteidigt, gibt sie Lars zu verstehen, dass Michi eine Entschuldigung verdient hätte.