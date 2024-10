Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" sorgt Pedro mit einem Auftritt im "Carlas" für Chaos. Ute und Benedikt stellen in "Unter uns" besorgt fest, dass Patrizia verschwunden ist. In "Alles was zählt" ist Valea sauer, dass die Presse sie weiterhin ignoriert.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leyla möchte, dass Ceyda ein romantisches Abendessen mit Björn erlebt. Marvin gelingt es, im "Carlas" den Table du Chef für Amelie zu reservieren, doch Pedro sorgt für einige Turbulenzen. Jorik erkennt, dass er Amelie hintergangen hat, als er Julius vom Verkauf des Askanier-Parks erzählte. Nun bittet er Julius, die Information für sich zu behalten. Allerdings vertraut Julius Gunter das Wissen an, als er eine wichtige Entscheidung für das "Drei Könige" treffen muss.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Katja versucht, Markus dazu zu bringen, den "Fürstenhof" zu verlassen, ohne dass er etwas von Christophs Intrigen ahnt und sogar das Gespräch mit ihm sucht. Christoph muss sich auch gegenüber Alexandra diplomatisch verhalten. Markus macht sich weiter Sorgen um Katja und zieht Maxi mit hinein. Ein freudiges Ereignis verschlimmert Katjas Situation zusätzlich. Philipp lehnt das Angebot seines Vaters ab, mit ihm zusammenzuarbeiten. Als er Ana warnen möchte, wird er von Roland bewusstlos geschlagen, der sie unter Druck setzt, den Vertrag für die Zuchtstuten zu unterzeichnen. Doch Ana hat ein ungutes Gefühl nach einem seltsamen Anruf von Philipp.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute und Benedikt bemerken besorgt, dass Patrizia verschwunden ist. Während der Suche erkennt Ute, dass Benedikts Herz nicht mehr nur ihr gehört. Cecilia hat das Gefühl, dass die geplante Beerdigung nicht Margots Wünschen entspricht und will das Geheimnis um das mysteriöse Tuch lüften. Nadine freut sich über die Versöhnung mit Ronja, doch Gunnar gelingt es, sie zu übertrumpfen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben genießt die Zeit mit seiner Familie und hilft bei einem Cocktail-Event aus, doch die Vorbereitungen enden im Desaster. Valea ärgert sich, dass die Presse weiterhin kein Interesse an ihr zeigt, was offenbar mit dem ungelösten Schicksal ihrer Mutter zusammenhängt. Leyla und Hanna wollen Henning unterstützen, dessen Tutorial-Kanal in Gefahr ist, doch die rettende Idee kommt von jemand anderem.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicias Überraschung wird durch Pauls Knock-out jäh gestoppt. Wird er ihr noch eine Chance geben? Flo nimmt mehr Arbeit im Mauerwerk an, während sich für Jonas eine vielversprechende Karrieremöglichkeit eröffnet.