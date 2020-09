28.09.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" schockiert Robert Tim mit einem unmöglichen Vorschlag. Isabelle hofft bei "Alles was zählt" auf den Exklusiv-Deal mit einem aufstrebenden Designer. In "GZSZ" nutzt Moritz Felix' Kummer aus.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Freddy freut sich, als Pia nach Alex‘ Genesung nun doch mit ihm auf das Internat gehen will. Astrid hingegen tut sich schwer, ihre „Kleine“ ziehen zu lassen. Vivien will nicht mehr in Simons Welt passen, sondern ihn für ihre Welt gewinnen. Tatsächlich hat sie über den Sport endlich Erfolg. Die beiden landen zusammen unter der Dusche.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ariane macht Robert und Werner für den Brand und die fehlende Versicherung verantwortlich. Daraufhin kommt Robert eine Idee, wie er den „Fürstenhof“ vor dem Ruin bewahren könnte. Tim ist entsetzt über seinen Vorschlag, das Gestüt zu verkaufen. Michael sieht sich zusammen mit André die Fotos des Shootings an und er hat den Eindruck, dass Rosalie ihn irgendwie verliebt ansieht. André hält das für einen Irrtum.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta wird nicht nur eine Affäre angelastet, sondern auch, den wohlhabenden Mann damit erpresst zu haben. Jakob geht den Vorwürfen nach und macht eine unglaubliche Entdeckung. Luke hat Geldprobleme. Als er die Chance sieht, illegal schnelles Geld zu machen, will er zugreifen. Auch Evas finanzielle Lage nach dem Hauskauf ist angespannt. Auf einem Charity-Event hofft sie, neue Mandanten gewinnen zu können. Leider ist sie nicht eingeladen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lieber nimmt Richard einen riskanten Kredit auf, als Justus‘ Angebot anzunehmen. Doch er ahnt nicht, dass er Justus damit in die Karten spielt. Derweil vertraut Isabelle auf Yves‘ Rat und möchte sich einen Exklusiv-Deal mit einem aufstrebenden Designer sichern, doch der stellt Bedingungen. Derweil will sich Lucie nicht mehr von ihrem Liebeskummer wegen Moritz runterziehen lassen. Bei dem Plan findet sie in Marie eine Verbündete.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz leidet unter der eisigen Stimmung, nachdem herausgekommen ist, dass er aus Egoismus den Gentest für Laura verweigert hat. Getroffen will Moritz Gerners Gunst zurückgewinnen und nutzt dazu Felix‘ Kummer aus. Als Lilly vorsichtig mit Jonas über Merle sprechen will, blockt dieser ab. Doch letztlich arbeiten Lillys Worte in ihm und er sucht das Gespräch mit Merle. Tatsächlich räumt sie ein, Zweifel zu haben, die Jonas versucht auszuräumen.

